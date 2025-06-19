警破多宗騙案涉近億元　拘42人多持傀儡戶口　截逾千萬元犯罪得益

警方展開打擊詐騙行動，於全港各區拘捕42人，涉及37宗案件，涉及金額近1億港元。當中大部份被捕人，為傀儡戶口持有人，疑用作清洗黑錢用途。



警方表示，油尖警區刑事部本月9日至18日展開代號「世爵」的打擊詐騙及洗黑錢案件行動，在全港多區拘捕1名非華裔男子、1名外籍女子、1名內地男子、28名本地男子及11名本地女子，他們年齡介乎19歲至73歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。

調查顯示，上述42名被捕人，涉嫌與37宗詐騙案件有關，當中包括網上購物、投資、電話及求職騙案等，涉款共約9,600萬港元。被捕人大部分為傀儡戶口持有人。行動中，警方成功攔截約1,050萬港元犯罪得益。

據了解，該名涉案非華裔男子來自尼泊爾，持有本港身份證，被捕外籍女子桃自印尼，持有「行街紙」，至於涉案內地男子則透過雙程證到港。

警方拘捕42人。（資料圖片）

警方重申，「以欺騙手段取得財產」屬嚴重罪行，根據香港法例第210章「盜竊罪條例」第17條，一經定罪，最高可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。

洗黑錢亦屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年；而根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。為加強打擊利用傀儡戶口清洗黑錢，警方會對檢控傀儡戶口持有人洗黑錢罪時向律政司徵詢意見，根據有組織及嚴重罪行條例第27條申請加重刑罰。市民如有任何懷疑，可致電警方24小時「防騙易」熱線18222尋求協助。