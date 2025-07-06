荃灣車房爭錶位｜老闆娘：人哋要撩交嗌擋唔住　教伙記唔好咁易嬲

荃灣享和街車房與司機爭錶位爭執影片引起網民熱議，26歲男司機昨（5日）晚在荃灣享和街錶位發現有車離開，打算泊入之際，被多名懷疑車房職員辱罵，指司機「玩嘢」、問「你係咪新嚟㗎？」，雙方爆發罵戰，最終警方到場處理。



今（6日）午11時許，警方到荃灣享和街「洗太平地」，打擊違泊及逾時入錶行為，票控違例車輛。涉事車房的老闆娘黃太接受《香港01》訪問，指不評論誰是誰非，表示有教育伙記「唔好咁易嬲」，要保持和氣。她認為因錶位問題起爭執無法避免，指「人哋要幾時嚟你阻不了，人哋要撩交嗌係擋唔住。」



老闆娘黃太受訪指爭錶位事件全港都有，會教育伙記「唔好咁易嬲」。（黃學潤攝）

老闆娘黃太接受《香港01》訪問，指評論對錯無意思，在網上片段中「成件事已經睇到哂」，認為事件並非大事，爭錶位事件「全港都有」，指雙方「條氣唔順」對鬧幾句，未有機會向涉事關姓職員了解事件。

黃太指平日經常會叫伙計盡量和氣「唔好咁易嬲...人哋要點做係人哋既事，我們阻唔到人，無必要嘈就唔好嘈」，但被挑釁時情況難免失控：「佢（職員）扯火嗰刻我哋控制唔到。」強調打開門做生意只是求財「都想和平」，但認為同類事件難以避免：「人哋要幾時嚟你阻不了，人哋要撩交嗌係擋唔住。打交嗌交冇意思，道理大家都知。」

車房另一名職員則表示，片中赤膊男不是「易勞氣」，只是聲浪較大。

警方昨（5日）晚8時06分接報，指姓李（26歲）男司機與姓關（47歲）車房男職員，在荃灣享和街25號因泊車問題起爭執，事件中無人受傷。事發片段昨（6日）晚上載到社交媒體，網民均替司機不值，認同他與車房據理力爭，大快人心。

影片甫開始，司機遭3男1女懷疑車房職員包圍，指其「玩嘢」及「玩串」，多次被赤膊男用粗口辱罵。司機不忿落車回應，指車房一開始便惡言相向，與4人理論。赤膊男大罵：「你係咪新嚟㗎？」，又揚言要動粗。司機則回應「我理得你係咪新嚟，新嚟同經常嚟都係咁X樣嘅」，指該位置是公家位置，反問「車房係咪包埋個錶位俾你？」

女職員不斷在旁邊勸交，解釋車房正「出緊車嘛」、「入緊位」。司機不服，多次反問該位置是否屬於車房，指對方態度有問題，「你一開始好聲好氣同我講咪無嘢」、不滿「你（車房職員）咁串」，其中一名男子則回應當時有響咹警告他，雙方罵戰持續逾4分鐘，最終報警處理。

惟惹起有人不滿，片主遭多名疑與車房相關人士辱罵，指片主「玩嘢」，又問「你係咪新嚟架」。

惟惹起有人不滿，片主遭多名疑與車房相關人士辱罵，指片主「玩嘢」，又問「你係咪新嚟架」。

惟惹起有人不滿，片主遭多名疑與車房相關人士辱罵，指片主「玩嘢」，又問「你係咪新嚟架」。

片主最後在帖子上談到後續，指警方會跟進處理：「阿Sir（警員）話會就住今日發生嘅事，日日過嚟同佢處理霸佔錶位問題，特別係放雪糕筒霸佔嗰啲。」

今日（6日）午11時許，警方到荃灣享和街「洗太平地」，打擊違泊及逾時入錶行為，票控違例車輛。