內地漢借出戶口洗434萬元黑錢　加刑被判監36個月

一名案發時年齡為41歲的內地男子今日（7月24日）在灣仔區域法院被裁定一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪罪名成立，被判處監禁36個月。



案情顯示，警方2023年9月接獲一宗海外網上報案，報案人均指懷疑早前於社交媒體平台墮入網上投資加密貨幣騙案，他按指示交付款項至多個香港本地銀行戶口後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙。

深水埗警區刑事部人員接手調查案件後拘捕一名案發時41歲的內地男子，涉嫌「洗黑錢」。被捕人懷疑為傀儡戶口持有人，涉嫌透過一個本地銀行戶口於2023年5至7月期間協助清洗共434萬元的犯罪得益。警方於徵詢法律意見後，以「洗黑錢」罪起訴該名男子，該名男子被裁定一項「洗黑錢」罪罪名成立。人員並就案件向法庭申請加重刑罰，獲法庭批准增加百分之二十刑期。最終，被告被判處監禁36個月。

警方呼籲市民，切勿租、借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁十年。另外，如任何人租、借或賣出戶口，作為傀儡戶口持有人，亦有機會觸犯「洗黑錢」罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」可被判罰款五500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

不論租、借或賣出戶口，以用作清洗黑錢用途，帶來的刑罰及後果，遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，並積極研究，加快「洗黑錢」案件的檢控程序。