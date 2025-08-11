粉錦公路狂人伏車頭照駛　4年前同類案　女司機被判危駕囚16個月

今日（11日）網上流傳一段驚險車cam片段，顯示一名穿黑衣的人伏在一輛沿粉嶺公路行駛的白色私家車的車頭，至片段結束仍繼續伏在車頭，過程約40秒，路程約400米。2021年元朗教育路亦發生同類事件，一名女子開車撞到一輛輕型貨車後，與對方談判不果，遂驅車離開，惟對方伏在其車頭，女子未有理會繼續開車，超速駛前約125米才停車，其後再撞到一輛巴士。她一度逃離，事後自首，被控1項不小心駕駛、2項危險駕駛，及1項駕駛未獲發牌的車輛罪，最終被判入獄16個月，停牌18月。



2021年2月4日元朗教育路男子伏車頭（詳看下圖）

+ 4

翻查近年相關案件，一名女子2021年2月4日在元朗教育路，駕車撞到一部輕型貨車後，與貨車司機談判不果，不顧貨車司機伏在車頭，仍繼續開車，超速駛前約125米才停車，貨車司機脫險後，女司機繼續開車至撞到巴士後翻側，女司機更逃離現場，事後到警署自首。

事件在2022年1月20日至荃灣法院判刑。法官直斥被告駕駛態度惡劣，在明知有人伏在車頭仍執意開車，行為令人無法理解及想像，絕非合理及謹慎的司機應有的行為，判她入獄16個月，停牌18月，須重考車牌，罰款1800港元，並向貨車司機賠償8200港元。

粉錦公路亡命伏車頭

片段中一輛白色私家車沿粉錦公路行駛，驚見一名穿黑衣的人伏在該車頭上，身體擋住約一半擋風玻璃視線。（Bosco Chu／車cam L（香港群組））

片段中一輛白色私家車沿粉錦公路行駛，驚見一名穿黑衣的人伏在該車頭上，身體擋住約一半擋風玻璃視線。（Bosco Chu／車cam L（香港群組））

今（11日）網上流傳一段驚險車cam片段，片段中一輛白色私家車沿粉嶺公路支線左轉入粉錦公路，卻見一名穿黑衣的人伏在車頭上，身體擋住約一半擋風玻璃視線。私家車未有停駛，繼續沿粉錦公路往北區醫院方向行駛。片段結束時黑衣人仍伏在車頭上，過程約40秒，路程約400米。