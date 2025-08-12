明苑中心停電｜梁熙指物監局處理緊急事故守則可優化　列復電時間

北角明園西街2號周日（10日）傍晚後巷爆淡水喉，明苑中心電錶房因而水浸影響電力供應導致大廈停電。立法會議員梁熙今早（12日）在電台節目中表示，物管監管局設有處理緊急事故操守守則，規定大廈物管在發生類似情況時，要有機制、負責人、程序及指引，但有關指引「冇整得好死嘅」，如沒有規定安排復電時間等，他認為有關指引可再優化。



北角明園西街周日（10日）傍晚後巷爆淡水喉，明苑中心電錶房因而水浸影響電力供應導致大廈停電。（資料圖片/翁鈺輝攝）

梁熙在港台節目《千禧年代》中表示，當日晚上8、9時，涉事供水喉開始爆裂，淡水湧入明苑中心電錶房，大廈在10時左右因安全考慮決定停水停電，需要維修後再通電。但後來即使港燈及機電署人員到場亦不能即時進行維修，因為該電錶房屬於私人處所財產，要待物業管理公司的承辦商派持牌電工來維修。

立法會議員梁熙。（資料圖片/何夏怡攝）

他指當晚等了很久仍未見承辦商的持牌電工，對方到場後便說「我都搞唔掂」，因此他們需待至翌日，另一工程師上班後才可維修。梁熙認為這反映了承辦商人手不夠，資源不足等問題，他舉例指如電梯損壞，需等約一個月才有人維修。

梁熙指，物管監管局設有處理緊急事故操守守則，規定大廈要有機制、發生事故時有負責人在、有程序及指引，惟「冇整得好死嘅指引」，如負責人資歷等均沒有規定，有優化空間。他認為如再有類似明苑中心的情況發生，當局應在指引中為緊急處理定一個時間，安排復電時間，如其他國家或地區都有復電標準，大廈應在規定時間內完成維修，否則扣分。

梁熙8月12日指物管監管局處理緊急事故操守守則有優化空間工程人員；圖為工作人員在明苑中心後巷搶修。(資料圖片/李家傑攝)

梁熙又預料未來舊樓會有較多相近事件發生。他又說明苑中心今次是不幸中的大幸，因為維修要價7萬多，大廈「好彩有錢」可以即時支付，否則可能需要較長時間才可恢復供電。他提到市建局有預防性維修資助計劃，可資助10%，上限為1000至2000元一戶但去年4月至今年5月只有10多個申請；他亦表示，相信政府未來要設維修基金制度，以應付舊樓維修問題。

香港測量師學會建築測量組主席李海達在同一節目上表示，電掣房在設計上不會100%防水，一般會避免有水喉，有門檻等；每幢大廈需要每5年檢查，但電掣房用料一般比較耐用，較少全面更換，因此有機會發生零件缺貨的情況，增加維修困難。

明苑中心周日（10日）停水停電，全幢樓烏燈黑火。(資料圖片/李家傑攝)

他又指以往舊樓設計「好少從維修角度考慮」，因此多數會設在地面，方便檢查；電掣房入水亦有機會因為有其他滲水情況，或防水層失修等，不過現時新大廈設計已會考慮維修問題。他認為舊樓大廈可以定期聘請專業人士排查，如杏花邨便有增防洪閘及水浸警報系統。