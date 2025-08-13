高德網約車黑工｜記者5程車遇1湖南司機　稱來港旅遊借友帳戶接單

近日有市民透過「高德打車」應用程式召喚車輛，發現司機操普通話，懷疑有內地人士來港駕車賺錢做「黑工」，引起社會關注。今日（13日）《香港01》記者親身實測，以乘客身份透過「高德打車」先後5次召車，均選擇供應商「宇宙call車（宇宙出行）」的司機，結果第一轉就「一擊即中」召到一名來自湖南的司機，其餘4次則是本地司機。



這名內地司機聲稱來港旅遊4日，順便用香港朋友的車輛及帳戶，一日接一、兩單「順路單」。他坦言知道內地人在港駕車賺錢是違法，但認為自己只是「拿來玩一下」，所以問題不大，「長期跑的話肯定會搞（身份證）的」。



今午（13日）記者放蛇使用高德平台，第一轉車就遇到來自湖南的司機。（香港01記者拍攝）

記者中午開始透過AlipayHK App內的小程序「高德打車」，召車由屯門前往荃灣，只選擇「宇宙call車」的服務供應商的司機。下單不久，即收到系統通知，顯示一名「黃師傳」正在趕來。記者上車不久，即發現司機原來操普通話，遂繼續與對方攀談，結果發現司機不是姓黃，而是姓陳，而且來自湖南。

陳師傅聲稱今次來港旅遊四日，由於在港的朋友有事要處理，便將其Tesla及「高德打車」帳戶借予他使用，並指自己在內地也曾經使用「滴滴」、「高德」等網約車平台接單。

記者問他有沒有香港駕駛執照，以及是否適應右軚車，陳師傅指自己擁有內地最高級別的A1駕駛執照，早前也已換領香港駕照，需時約一星期，續指：「一下子習慣了（右軚車），三個小時就習慣了，剛開始的時候感覺有一點點（不適應），一兩個小時就適應了。」

系統通知顯示一名「黃師傳」正在趕來，但記者上車不久發現司機姓陳，來自湖南。

陳師傅直言，既然來到香港旅遊，又可以駕駛朋友的車，便順便出去「轉轉」。他形容自己的接單模式很隨性：「客去哪裏我就跑哪裏。」又指：「哪裏去看一下，看了風景好一點，我就停下來，休息兩個小時」。他形容接單為「玩一下」，並透露旅遊期間可能每天接一兩個「順路單」就回去休息，因為「順路單一天就兩次機會」。

此外，陳師傅不諱言知道內地人在港駕車賺錢犯法：「你們這裏跑是違法的……職業跑是不行的。」他坦承：「長期跑的話肯定會搞（身份證）。」他暫時在香港只使用了「高德打車」接單，因為Uber的平台是用英文地圖，他自言看不懂。

陳師傅聲稱駕駛的車輛屬於香港的朋友。（香港01記者拍攝）

談到會否繼續留港駕車賺錢，陳師傅多番表示今次只是旅遊，又分析兩地生活成本：「深圳雖然賺的少，但開銷小一點，你這裡（香港）賺的多，開支大，一樣的。」他認為兩地生活成本與收入相抵後，實際收益相若，如果是「香港賺內地花」就比較舒適。

