屯門怡樂花園火警｜同父異母弟興訟欲收樓　死者上庭前燒屋墮樓

屯門怡樂花園今日（2日）凌晨2分鐘內發生縱火及自殺案，一名51歲男子疑在單位縱火後。消息指，事件疑與一宗佔用單位的糾紛有關，原來起火單位為死者父親的物業，父親於數年前，將物業售予死者同父異母的弟弟，但死者之後一直在單位居住。最近弟弟想收回單位，控告單位的佔用人即死者，原定今日雙方要就一宗佔用物業的官司出庭。據了解，死者相信自己會輸掉官司，疑因而放火燒屋，然後墮樓身亡。



今早死者親友到現場路祭

+ 3

事發於今日（2日）凌晨4時49分，警方接獲屯門景峰徑4-8號怡樂花園住戶報案，指有懷疑燒焦氣味傳出。消防破門入屋將火救熄，同時大廈保安發現一名男子倒臥在大廈對開地面。事主經檢驗後，現場被證實死亡。

死者姓陳（51歲），警方於現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，死者近日捲入物業官司。

火警中約120人疏散到安全位置，由於沒有自然起火原因，案件列縱火，警方及消防將繼續跟進火警成因。案件由屯門警區刑事調查隊第四隊跟進調查。

消防開喉將單位火警救熄。同一時間，一名男子被發現在上址墮樓亡。(香港01記者攝)

墮樓男子的數名家屬，到達現場認屍。(香港01記者攝)

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288