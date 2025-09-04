8內地人非法來港攝影化妝　收費低至$80　兩港人合作同被捕

內地攝影師及化妝師透過「小紅書」賣廣告，以平價「陪拍」及化妝作招徠，收費後來港提供服務，拍攝費用介乎$300至$2000不等，化妝更可低至每次$80，十分誇張。入境處透過「放蛇」行動，拘捕8名內地攝影師及化妝師，涉嫌做非法勞工，檢取一批攝影器材及手機等；另外亦拘捕2名香港攝影師及化妝師，因與兩名被捕非法勞工合作提供服務，涉嫌「協助及教唆違反逗留條件」罪。入境處提醒市民，切勿因貪圖便宜而光顧來歷不明的服務，以免觸犯法例，最終得不償失。



入境處打擊非法勞工，行動中拘捕8分內地男女及2名本港男女。（入境處提供圖片）

入境處特遣隊副指揮官秦旭東交代案情指，入境處一直密切關注非法勞工活動的情況，並分析相關罪行的趨勢，早前調查人員在網上巡邏期間，留意到有內地攝影師及化妝師利用主流社交平台宣傳，聲稱可以在香港提供不同種類的攝影及化妝服務，並以廉價收費吸引香港顧客。

入境處「放蛇」向目標攝影師及化妝師查詢及預訂服務

入境處經調查及情報分析，成功鎖定一批可疑的內地攝影師及化妝師，並分別於今年8月20日及21日、以及9月2日及3日，採取一連串執法行動打擊黑工。行動中，調查人員在社交平台上「放蛇」喬裝成顧客，向目標攝影師及化妝師查詢及預訂相關服務，並在他們來港提供服務的時候，將其拘捕。入境處合共拘捕10人，包括1男7女非法勞工（19至39歲），分別為4名攝影師及4名化妝師，均為內地旅客。

兩名香港居民與非法勞工合作提供服務同被捕

另外，入境處亦拘捕兩名香港居民，他們以攝影師及化妝師身份與其中兩名被捕非法勞工合作提供服務，涉嫌「協助及教唆違反逗留條件」罪被捕。7名非法勞工已被起訴違反逗留條件，當中5人已被判監兩個月。

入境處留意到有內地攝影師及化妝師利用小紅書宣傳，聲稱可以在香港提供不同種類的攝影及化妝服務，並以廉價收費吸引香港顧客。（入境處提供圖片）

內地攝影師每次收費港幣300元到2000元不等

入境處調查得知，被捕內地攝影師每次收費大約港幣300元到2000元不等，主要在熱門景點，例如主題樂園及海濱公園為客人戶外攝影。當中有攝影師宣傳自己購買了主題樂園「年票」，可以入場提供「陪拍」的隨行攝影服務。

內地化妝師每次收費可低至港幣80元

至於被捕內地化妝師，每次收費大約港幣80元至數百元，為舉行婚禮或參加大型活動的客人化妝。有部分化妝師甚至租用本地酒店房間作臨時化妝間服務客人。行動中，入境處撿取被捕人的攝影器材及道具、化妝用品及智能電話，行動仍然繼續，不排除將有更多人士被捕。

入境處特遣隊副指揮官秦旭東（左）今早交代案情。（馬耀文攝）

秦旭東續指，不法分子利用互聯網作為犯案的媒介或工具，所以入境處一直有針對性的網上巡邏，以偵查網上罪行。入境處會繼續透過不同途徑搜集非法勞工活動的罪證，如發現有人利用社交媒體或即時通訊軟件去組織、安排或慫恿市民干犯聘用非法勞工等嚴重罪行，會果斷執法，將不法分子繩之於法。

入境處提醒，根據香港法例，所有旅客在未獲入境處處長批准前，均不得在港從事任何有薪或無薪的僱傭工作、開辦或參與任何業務。違例者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。

入境處指，非法勞工固然要面臨刑事責任，但僱用不可合法受僱的人亦屬嚴重罪行。任何人士如僱用不可合法受僱的人，均屬違法，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。所以市民透過社交媒體選用服務時要好小心，切勿因為貪平貪方便選用來歷不明的服務提供者，隨時得不償失。而訪港旅客為免觀光旅程蒙上犯法陰影，亦都要留意陪拍服務，如涉及聘請非本地居民，屬於違法行為，不單止提供服務的人會負上刑責，僱用及購買服務亦可能惹上官非。

如市民或僱主對僱員在港是否可合法受僱有懷疑，可致電入境處熱線28241551或透過電郵、傳真、登入入境處網址查詢或舉報。入境處會繼續密切留意有關情況，積極進行反非法勞工行動，包括聯同警方或其他政府部門進行聯合行動，務求保障本地居民的就業機會。