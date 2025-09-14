海關機場連破兩販毒案拘控3男女旅客 共檢$310萬「冰」及大麻花
撰文：凌逸德
出版：更新：
海關過去兩日（12及13日）在機場偵破兩宗旅客販毒案，共檢獲約3公斤懷疑「冰」毒及約10公斤懷疑大麻花，市值約310萬元，並拘捕2男1女旅客。
首宗案件中，一名75歲男旅客前日從墨西哥「墨西哥城」、經日本東京飛抵香港。關員清關時，在其寄艙行李箱的咖啡豆包裝內，發現該批重約3公斤懷疑「冰」毒，估計市值約100萬元。
第二宗案件，兩名男女旅客（均25歲）昨日從泰國曼谷、經上海抵港。人員在該名男旅客的其中一個寄艙行李箱內，搜獲該批收藏於真空包裝、重約10公斤懷疑大麻花，估計市值約210萬元。
涉案3人均被捕。首案的被捕人士已被控以一項販運危險藥物罪，第二宗案件的兩名被捕人士則共同被控以一項販運危險藥物罪，3人將於明日（15日）在西九龍裁判法院提堂。
海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。
海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。
