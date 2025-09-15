鐵通插城巴｜事前有司機發現鐵通　5次致電隧道公司無果：好無奈

青朗公路元朗方向近大欖隧道，今午（15日）發生驚險意外，一支長約2米的鐵通如箭般插穿城巴擋風玻璃，直捅男車長胸口，他大難不死，冷靜停車保乘客安全。



讀者余先生向《香港01》透露，事發前約40分鐘駕車駛經案發位置，已見到中慢線地面有一支形狀、大小和顏色相若的鐵通，惟最少5次致電大欖隧道管理公司的24小時熱線不果，最後發生驚險意外，慨嘆：「好無奈‥‥‥」《香港01》正就事件向管理大欖隧道的三號幹線（郊野公園段）有限公司查詢。



余先生表示，今午約5時駕駛私家車，從九龍返回元朗一帶，當駛過大欖隧道舊收費亭位置後，在一處上斜位置的彎位前，見到一支大鐵通，因擔心會發生危險，故上網搜尋大欖隧道管理公司的電話，然後致電通知職員處理。

一輛城巴沿青朗公路往元朗方向行駛，出大欖隧道離開轉車站後，突有鐵通飛插入擋風玻璃，直捅巴士車長胸口。意外後巴士擋風玻璃留下一個洞。涉事鐵通高如成年男子，事後由警員檢走調查。（左朗星攝）

從余先生提供的通話紀錄見到，他在下午5時05分至08分，5次致電三號幹線（郊野公園段）有限公司網頁上列出、供查詢交通情況及其他事項的24小時熱線2483-8888，惟通話均在不足10秒內結束。

他指，當時電話「打通咗，但係一兩秒就無聲出，跟住就收線」，數次致電不果後，「我都去到元朗」，遂「擺低咗件事」。直至從《香港01》新聞才知道其後發生意外。

余先生的通話紀錄顯示，他曾多次致電管理大欖隧道的三號幹線（郊野公園段）有限公司，在網頁列出的24小時熱線。（余先生提供）

對於多次致電隧道管理公司無果，余先生稱「好無奈」，質疑熱線本應有人接聽，實際上無人聽，「唔聽咁就係失職囉」。他認為有關方面「起碼要盡力」，因為隧道車流大，一般駕駛者即使見到路面有雜物，亦「無能為力」去代為清理；唯有靠隧道職員截車，才可檢走雜物。

他又提及，近期覺得雜物由貨車、夾斗車等跌出路面的情況較以往多，呼籲相關車輛的司機盡力蓋好貨物，以免釀成意外。

一輛城巴沿青朗公路往元朗方向行駛，出大欖隧道離開轉車站後，突有鐵通飛插入擋風玻璃，直捅巴士車長胸口。意外後巴士擋風玻璃留下一個洞。（王譯揚攝）

意外發生在今午約5時46分，一輛載滿乘客的967線城巴，沿大欖隧道駛往元朗方向時，突有一支長約2米的鐵通由車頭飛入車廂，插穿巴士「大銀幕」擋風玻璃後，直捅向姓羅（66歲）男車長胸口，車長急忙向乘客求助，並安全停車，有驚無險。車長其後由消防救出，感胸口痛，由救護員送到博愛醫院治理。

有網民在社交平台表示，經常乘搭羅車長駕駛的巴士，指他為人友好，且駕車向來安全，幸今日他在事故中及時停車，避免更嚴重事故。

城巴回覆《香港01》查詢時指，事發時一名車長在駕駛967號線往天水圍（天恩邨）方向的巴士期間，於青朗公路懷疑遭受外來物件擊中受輕傷。初步調查顯示，一條長約數米的金屬枝，在公路懷疑被其他途經車輛輾起，擊中巴士車頭擋風玻璃及車長駕駛座位。

城巴續指，車長目前正在醫院接受治療，對於有同事於工作期間受傷深表關注，將與有關單位持續跟進事件，確保路面各安全隱患能夠及時移除。同時，對於車長於危急關頭展現敬業精神，將巴士安全停車以確保所有乘客安全，公司深表敬佩。