鐵通插城巴│警拘涉案貨車司機　揭鐵通插巴士前曾擊中私家車

青朗公路發生涉及巴士的驚險意外。周一（15日）下午約5時46分，一輛載滿乘客的967線城巴，沿大欖隧道駛往元朗方向。甫出隧道離開轉車站、至近港鐵錦上路站對開時，突有一支長約1.5米的鐵通，突然插穿巴士車頭「大銀幕」擋風玻璃後，直捅向姓羅（65歲）男車長胸口。車長立即煞停巴士；救援人員趕至協助移除鐵通。車長大難不死，胸口受傷，由救護車先送到博愛醫院初步治理，再轉送屯門醫院作進一步治療。



攙了解，警方已拘捕一名重型貨車司機，指一支鐵通較早時於其貨車跌下釀成意外；而在鐵通插穿巴士前，曾擊中另一輛私家車，幸私家車上無人受傷。至於由跌鐵通到插穿巴士玻璃，相距多久時間，則仍有待調查。



鐵通插穿巴士大銀幕，車長大難不死。(讀者羅先生提供圖片)

警方表示，據報一輛巴士沿大欖隧道往元朗方向行駛，當駛至大欖隧道近轉車站時，一支鐵棒擊中巴士的擋風玻璃，其後擊中65歲姓羅巴士司機。救援人員接報到場，消防將巴士司機救出。他胸部受傷，清醒由救護車送往博愛醫院治理，其後被轉送至屯門醫院。

經初步調查，相信一輛重型貨車，早前沿大欖隧道往元朗方向行駛，當駛至轉車站附近時，一支鐵棒從重型貨車後方跌下、並曾擊中尾隨的一輛私家車。姓曾43歲貨車司機，涉嫌「駕駛危險車輛」被捕，現正被扣留調查。

