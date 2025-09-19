鰂魚涌戰時炸彈｜鄧炳強、周一鳴、楊恩健視察　當局設15庇護中心

鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，今午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，威力巨大、風險極高，當局大規模疏散附近18幢商業及住宅大廈，涉及1900戶、約6000人。



撤離行動晚上持續，保安局局長鄧炳強、警務處處長周一鳴、消防處處長楊恩健等高官，先後現場視察。另外，民政事務總署開放15個臨時庇護中心，予有需要的市民使用，民政及青年事務局局長麥美娟及民政總署署長杜潔麗，亦到場視察。



鰂魚涌濱海街一個地盤發現戰時炸彈，料要通宵拆除，現場附近18幢商業及住宅大廈需要疏散，涉及1,900戶、約6,000人，保安局局長鄧炳強晚上到場視察。（陳浩然攝）

鄧炳強表示，希望需要撤離的居民和市民，可在今晚11時前自行離開；11時後，警方和民政事務處人員將協助有需要的人撤走。警方預計，明日（20日）凌晨2時左右正式開始拆除炸彈。他感謝各紀律部隊、民政處和關愛隊人員，以及其他有份協助疏散的人，「令到今次撤離到目前為止都係非常暢順」。

民政及青年事務局於facebook專頁表示，民政事務總署、東區民政處、區議員、關愛隊，現正全力支援警方的疏散工作。民政及青年事務局局長麥美娟、民政總署署長杜潔麗到現場，與區議員、關愛隊一同協助受影響居民。東區民政處已派出全區35隊關愛隊全力支援，包括在有關大廈協助有需要的居民，以及在庇護中心提供協助。

同時，民青團隊亦已透過地區網絡，通知受影響的大廈法團和管理公司，讓他們可以及時通知住戶。灣仔關愛隊亦隨時候命，加強支援。民政總署今晚已開放15個臨時庇護中心予有需要的市民使用。為方便居民，民政處亦已安排旅遊巴接送有需要的居民到社區會堂。同時，民政事務總署緊急事故協調中心亦已運作，有需要市民可致電2572-8427查詢。

爆炸品處理課人員量度懷疑炸彈的大小。（讀者提供）

鰂魚涌濱海街地盤發現戰時炸彈，為二戰期間美軍「ANM65」空投炸彈。（讀者提供）

爆炸品處理課人員在場檢視懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）

