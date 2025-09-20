啟德河中年漢疑墮河　獲救昏迷送院搶救後不治

啟德今日（20日 ）有人墮河。傍晚6時50分，警方接獲途人報案，指在沐泰街11號私人屋苑「尚．珒溋」對開，目擊一名中年男子跌入啟德河，隨後見到有鞋及背囊等個人隨身物品浮起。



救援人員到場搜索，消防出動蛙人，其後將一名年約60多歲男子救上岸，惟他已陷昏迷，被送往聯合醫院搶救，其間需使用要由自動心外壓機。惟事主經搶救後，在晚上7時44分證實不治。警方正調查事發原因。



男事主昏迷，被送往聯合醫院搶救。

現場可見，岸邊環境昏暗 ，救援人員需用電筒照明，並用爬梯將事主救起。其後，人員在草叢間搜索事主隨身物品，並在河面發現懷疑屬於事主的鞋。據悉，事主正是在鞋被發現的位置落水，當時他背着背嚢、穿着衣服，途人起初以為他會游到對岸，不料之後發現他在河中載浮載沉，立即報警求助。

救援人員到場搜救。（梁偉權攝）

