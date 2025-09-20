富昌邨男童連環掟雜物落街　警帶走送院　六旬祖母涉疏忽照顧被捕

深水埗發生高空擲物案。今日（20日）傍晚6時43分，警方接獲富昌邨富悅樓保安報案，指有人不斷掟大量雜物落街。警員趕至上門帶走一名11歲男童，安排救護車將他送往明愛醫院檢查。經初步調查後，一名68歲女子涉嫌疏忽照顧兒童被捕。據悉，二人為嫲孫，當中男童有專注力不足及過度活躍症（ADHD），且為中度智障。警方將案件列作「發現懷疑精神紊亂人士」和「對所看管兒童虐待或忽略」跟進。事件中幸無人受傷，亦無公物損毀。



現場可見，富悅樓對開地面遍地狼藉，滿佈散開的風扇、鞋、內衣、紙巾、掃把等，有警員到場圍封雜物堆；另有衣物等擱於平台。



現場可見，富悅樓對開地面遍地狼藉，有警員到場圍封雜物堆，其中包括風扇、鞋、內衣、紙巾等。（王譯揚攝）

《香港01》接獲讀者影片，片段甫開首已見一地雜物，3秒過後再有物品從高處墮下，拍攝者見狀驚呼：「佢係咁掟呀，嘩，見唔見到呀！」拍攝者隨後與數名街坊一同「緝兇」，發現雜物疑由低層一熄燈單位掟下，有街坊怒斥：「黐咗線呀啲人！」、「過分呀啲人，真係掟死人呀咁樣！」時長約5分鐘的影片中，有人高空擲物至少8次。

據了解，事發時男童的祖母外出買食物，男童被獨留家中。警方接報上門後，發現單位鐵閘關閉，但木門打開，男童情緒激動向街外擲物。警方聯絡其祖母回家，祖母返抵單位後被捕，男童則由趕回家的父親陪同送院。

有雜物擱於平台。（王譯揚攝）

《香港01》亦接獲讀者時長約5分鐘影片，可見有人高空擲物至少8次。（讀者提供影片截圖）