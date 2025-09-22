颱風樺加沙｜渡頭灣村、西貢南圍恐水淹　居民落板封門:點唔擔心?

超強颱風「樺加沙」來勢，受風暴潮影響，天文台預計周三（24日）香港水位會升至與2017年天鴿、2018年山竹相若。渠務署指，11個地區點水浸風險最高，包括大澳、鯉魚門、三門仔新村、大埔墟、嘉和里、元朗中部低窪地區、元朗西北部低窪地區、馬鞍山渡頭灣村、西貢南圍、東涌灣、吉澳漁民村，水浸深度可達0.6米至1米。



《香港01》今晚（22日）前往臨近吐露港的馬鞍山渡頭灣村、以及西貢南圍路一帶視察，可見不少居民忙於鋪設沙包、以擋水板封門，迎接「風王」來襲。有人憶起山竹時的慘況時仍歷歷在目，「點會唔擔心？」



馬鞍山渡頭灣村有村民正忙於鋪設沙包。（羅日昇攝）

任職餐飲業的渡頭灣居民曾小姐忙於鋪設沙包，她指已安排家中小朋友明天入住酒店，自己亦因要上班，不會留守渡頭灣村，她直言：「最緊要我啲孫安全！」她續指，今日較早前曾有區議員到訪，指明午12時會有專車接送村民離開。

被問及會否水浸入屋，曾小姐指仍是未知之數：「好難講呀！講到咁恐怖，講到好似仲誇張過山竹。山竹嗰陣時我成間屋浸到冇晒啦！」她又指因山竹慘劇，她將村屋新建於離岸稍高的位置，並著眼預防措施，如將家中物品盡量整理帶走並封好門窗。她亦提及養有一貓一狗，將帶同前往恆安社區中心暫住。

她憶述山竹境況，指不足半小時水位已到大腿位置。每逢近初一、十五，沿岸水位都會上漲，而樺加沙將於初二（23日）逼港，讓她頗為憂心：「都擔心架，點會唔擔心啫？（不過）唔擔心個人，係擔心間屋。」

除鋪設沙包外，村民何先生更用多塊擋水板封住玻璃門，並以黑色膠紙封死縫隙。他表示，由昨日已著手封門，惟昨日下雨天氣較差，今日放晴才正式動工。對即將迎來的樺加沙，何先生同感憂心，指以往天鴿山竹吹襲時，水位已上漲至門把位置，「（以往）成間屋浸晒呀，全村有6成都浸咗。」故加高木板望預防水浸。他指完成封門工作後，明早便會離村，到親戚家中暫住。

八旬村民馬先生則表示，以往山竹吹襲導致雪櫃、洗衣機損壞，故已將家中電器墊高。面對來勢洶洶的樺加沙，馬先生較悠然，道：「由佢啦！啲水會退返出去。年年都颱風㗎啦......係勁啫，都冇山竹咁勁下話。」他亦指，平日會於住於渡頭灣村並租借艇仔供人出海釣魚，打風時自行前往沙角邨另一寓所暫住。

八旬村民馬先生表示，以往山竹吹襲導致雪櫃、洗衣機損壞，故已將家中電器墊高。（左朗星攝）

同樣臨海的西貢南圍路，亦有居民作防浸準備。雖住所位於石階之上，但居民邱太太指以往山竹的水位曾淹沒石階，甚抵門把位置，故會放置沙包擋水並將狗屋搬入室內。有關愛隊曾告知可接送居民前往西貢大會堂暫避，但邱太寧留在家中「救家俬」。她亦提及，山竹時附近所有車輛被淹沒報廢，故不少居民已陸續將愛車轉移到其他停車場。

另一位居民張先生，亦耗用數天自製擋水板保護家中財物，他表示以往山竹始料未及，未做好準備導致水浸淹屋。他亦指，已經預訂好酒店，完成防浸措拖後便會撤離。