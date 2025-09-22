颱風樺加沙｜將軍澳海濱公園堆滿沙包　街坊鎮定迎風：有咩未見過

超強颱風樺加沙襲港，全港各區作好防風準備。其中，打風重災區之一的將軍澳海濱公園除了早已將岸邊鐵欄換成石屎圍欄外，不少位置亦堆滿了沙包。不過，居民普遍表示不擔心今次打風。



公園不少位置堆滿了沙包。（梁鵬威攝）

將軍澳海濱公園岸邊鐵欄早已被換成石屎圍欄。（梁鵬威攝）

將軍澳海濱公園已加裝防水閘。（梁鵬威攝）

暴風雨前夕，今日的將軍澳海濱公園陽光十分猛烈。兩個超強颱風—2017年的「天鴿」及2018年的「山竹」吹襲本港時，將軍澳海濱公園是重災區之一。公園不少位置堆滿了沙包，亦有裝防水閘。另外，附近住宅海天晉一個在地下的停車場亦設置了不少防水閘。

陳先生回憶當時情況，指海水倒灌上行人路，令海濱一帶根本無法行走。（梁鵬威攝）

徐先生不是住在最當風位置，故沒有特別預備任何防風措施。（梁鵬威攝）

街坊陳先生回憶當時情況，指海水倒灌上行人路，令海濱一帶根本無法行走。不過，由於他住在山上，所以家裏不受影響。

另一街坊徐先生亦指，當時海濱公園的磚塊全被吹起，一些座椅也遭到損壞，封路長達半年之久。比起當時，他指岸邊鐵欄早已被換成石屎圍欄。由於他同樣不是住在最當風位置，所以他也沒有特別預備任何防風措施。

陳先生沒有採取任何防風措施，甚至連食材也沒有特別預備。（梁鵬威攝）

即使是向海的住宅，也只有寥寥數户貼上了防風膠紙。（梁鵬威攝）

在將軍澳居住了二十多年的另一名陳先生亦指，由於他的家向南，一直也不會受到很大影響。他沒有採取任何防風措施，甚至連食材也沒有特別預備，因為即使樓下店舖關門，也只是一天內的事。他補充：「我喺香港幾十年，有咩未見過？溫黛都見過啦。」