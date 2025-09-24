颱風樺加沙｜將軍澳蔚藍灣畔兩房戶720萬易手　澳南海濱驚見大浪

【超強颱風樺加沙/打風】超強颱風樺加沙來襲，天文台於今日（24日）凌晨發出十號颶風信號，部分地區如將軍澳、杏花邨等驚見大浪。將軍澳蔚藍灣畔一伙兩房單位，最新以720萬元成交，呎價錢14,118元。業主持貨近21年，帳賺461.7萬元或逾1.7倍。



中原地產高級分行經理關偉豪表示，上述成交單位為將軍澳蔚藍灣畔5座高層E室，實用面積510平方呎，採兩房間隔，單位座向東北方，望開揚市景及毗鄰屋苑園景。據悉，單位最新以720萬元成交，呎價14,118元。

成交單位為將軍澳蔚藍灣畔5座高層E室，實用面積510平方呎，採兩房間隔，單位座向東北方。（倪清江攝）

較同類單位貴72萬 持貨21年升值逾1.7倍

參考屋苑對上一宗同類成交，涉及單位為同座低層E室，於本月中以648萬元成交，呎價約12,781元。即上述單位的最新成交價較同類單位高72萬元或約11.1%。

翻查資料，原業主於2004年10月以約258.3萬元購入單位，持貨近21年，是次沽出單位帳面可獲利461.7萬元離場，單位期內大幅升值逾1.7倍。

蔚藍灣畔。（資料圖片）

