颱風樺加沙｜柴灣家庭觀浪墮海　父子情況均好轉　38歲母仍危殆

撰文：凌逸德
出版：更新：

超強颱風「樺加沙」襲港，昨午（23日）8號風球期間，一家4口在柴灣嘉業街防波堤觀浪，母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，3人獲救同送東區醫院，母子二人命危，父親情況嚴重。

幸今日父子二人情況均有好轉，5歲兒子已脫離危殆，轉為嚴重；40歲姓甄父親情況則由嚴重轉為穩定；而38歲姓李母親情況則仍然危殆，

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，其中一人被救起時已失去知覺，面部發黑。（Threads @amberleehk）

事發在昨日下午約3時25分，一家4口在仁孚港島汽車中心對開防波堤上觀浪，38歲姓李母親與5歲兒子被大浪捲走，40歲姓甄父親跳海救人。3人由船家及趕至消防救起，被送往東區醫院搶救，惟母子二人昏迷；一同觀浪的9歲女兒則無恙。

事實上，昨早三號強風信號生效期間，仁孚港島汽車中心對開對開已有大浪拍岸，有網民拍下當時情況，驚嘆：「嘩柴灣已經咁大浪，幾高個浪，冚緊埋嚟啦，壯觀！誇張！」

警方與消防均呼籲市民，不要再進行追風逐浪的行為，否則除危害自身安全外，亦會危害救援人員的安全；若再有市民不聽警方勸喻返回安全位置，警方會採取行動。

樺加沙｜4口家柴灣觀浪3墮海　深圳漁民父子路過勇救人　細節曝光颱風樺加沙｜舉家觀浪　柴灣母子被浪捲走　38歲母仍然危殆樺加沙｜柴灣家庭觀浪3人墮海　途人：女童哭叫爸爸媽媽有無事？樺加沙｜柴灣家庭觀浪墮海營救困難　警消籲勿再追風否則採取行動

▼嘉業街墮海意外救援情況▼

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。（楊凱力攝）

▼嘉業街墮海意外現場▼

現場為柴灣嘉業街60號對開。
超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。據了解，當時一家人在防波堤石堆上（紅圈示）觀浪。
樺加沙｜柴灣家庭觀浪3人墮海　途人：女童哭叫爸爸媽媽有無事？樺加沙｜柴灣家庭觀浪墮海營救困難　警消籲勿再追風否則採取行動樺加沙｜影片直擊柴灣家庭墮海獲救經過　女子由艇家拉上船面發黑
突發
墮海
遇溺
天氣
颱風
颱風樺加沙Ragasa