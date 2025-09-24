颱風樺加沙｜柴灣家庭觀浪墮海 父子情況均好轉 38歲母仍危殆
撰文：凌逸德
出版：更新：
超強颱風「樺加沙」襲港，昨午（23日）8號風球期間，一家4口在柴灣嘉業街防波堤觀浪，母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，3人獲救同送東區醫院，母子二人命危，父親情況嚴重。
幸今日父子二人情況均有好轉，5歲兒子已脫離危殆，轉為嚴重；40歲姓甄父親情況則由嚴重轉為穩定；而38歲姓李母親情況則仍然危殆，
事發在昨日下午約3時25分，一家4口在仁孚港島汽車中心對開防波堤上觀浪，38歲姓李母親與5歲兒子被大浪捲走，40歲姓甄父親跳海救人。3人由船家及趕至消防救起，被送往東區醫院搶救，惟母子二人昏迷；一同觀浪的9歲女兒則無恙。
事實上，昨早三號強風信號生效期間，仁孚港島汽車中心對開對開已有大浪拍岸，有網民拍下當時情況，驚嘆：「嘩柴灣已經咁大浪，幾高個浪，冚緊埋嚟啦，壯觀！誇張！」
警方與消防均呼籲市民，不要再進行追風逐浪的行為，否則除危害自身安全外，亦會危害救援人員的安全；若再有市民不聽警方勸喻返回安全位置，警方會採取行動。
▼嘉業街墮海意外救援情況▼
▼嘉業街墮海意外現場▼