樺加沙追風︱海怡半島2女帶8歲童追風觀浪　獲准保釋候查

超強颱風「樺加沙」襲港，周三（24日）10號風球期間，兩名女子帶同一名8歲男童往海怡半島岸邊追風觀浪及自拍，3人全被數米巨浪沖跌，一度被海水「淹沒」，幸無釀成慘劇。



警方事後翻查大量天眼，並拘捕男童的母親及其朋友，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，兩名被捕女子已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。



颱風樺加沙．有片︱帶男童海怡半島追風 警拘兩外籍女包括母親

突然湧起數米高巨浪沖上岸，2女子與小童走避不及被巨浪淹沒，現場傳出驚呼聲。（Threads@allaboutmoney_hk）

警方昨日（25日）召開記者會交代案情，指社交媒體上流傳一段短片，顯示兩名成人帶同一名男童前往香港島南區海怡半島岸邊觀浪。當時海面大浪洶湧，其中一名成人使用手機與男童自拍。突然，岸邊湧起數米高的巨浪，兩名成人及男童未能及時走避，被沖上岸的巨浪導致撞倒及摔倒。幸好，巨浪退去後，3人未被捲入海中，無造成嚴重傷害或危及生命。

警方十分重視案件，立即追查大量天眼片段，並迅速鎖定兩名成人身份，昨午西區刑事部探員採取拘捕行動，在香港仔一住宅單位，拘捕涉案兩名女子。兩人分別為33歲斯里蘭卡籍及36歲印度籍，其中一人為男童母親，另一人為其朋友，均持有香港身份證，兩人現時被扣查。警方亦在單位尋獲該名8歲男童，他手腳有明顯擦傷，清醒被送往瑪麗醫院檢查，其後轉往東區尤德夫人那打素醫院治理。

西區警區刑事總督察張蔚珊交代案情。（陳浩然攝）

警方強調，政府在超強颱風「樺加沙」襲港前，已透過不同媒介，多次勸喻市民在惡劣天氣下，切勿追風逐浪。然而，部分市民無視勸告，令自身及他人身處險境。在是次事件中，更有家長明知危險仍罔顧兒童安全，行為不負責任，其行為可觸犯香港法例第212章《侵害人身罪條例》，對所看管兒童或少年人虐待或忽略，即屬違法，違者一經定罪，最高可處監禁10年。

警方亦強烈譴責在極端天氣下，帶同年幼兒童前往岸邊的不負責任行為，在強風及巨浪下，成人未必能抵禦風浪衝擊，更難以保護同行兒童，嚴重危害其安全。

另外，周三（24日）10號颱風信號生效期間，警方同時發現，仍有泳客違規進入已關閉的屯門黄金泳灘游泳，警方將進一步調查，不排除對相關人士提出檢控。根據《泳灘規例》，擅自進入已關閉泳灘屬違法行為，最高可被罰款2000元及監禁14日。

警方指，會繼續進行網上巡查，查看社交媒體上是否仍有相關的片段，作為其中一個調查及收集證據的方向。在在案件調查完成後，亦會徵詢律政司的意見，以決定後續的處理方法。

▼ 9月24日屯門黃金泳灘男子游泳 ▼



周三（24日）中午12時03分，警方接獲報案，指一名男子在屯門黃金泳灘游泳。警員到場後，著令該名涉事男子停止有關行為，並離開現場。現場可見，泳灘水流湍急，大浪不時淹沒大部分的沙灘位置。

▼柴灣嘉業街家庭觀浪墮海▼



另外，周二（9月23日）下午約3時25分，一家4口在仁孚港島汽車中心對開防波堤上觀浪，38歲姓李母親與5歲兒子被大浪捲走，40歲姓甄父親跳海救人。3人由船家及趕至消防救起，被送往東區醫院搶救，惟母子二人昏迷；一同觀浪的9歲女兒則無恙。幸3人送院後情況已好轉。

該家庭的鄰居林太向記者提到，甄生一家四口好幸福，平時出入兩姊弟會打招呼，很乖巧。林太說甄太為家庭主婦，形容她「好勤力，湊小朋友，又會出去做兼職」，續指從未聽聞他們會在打風期間睇浪，得悉意外後覺得「心好唔舒服」，嘆言「好可惜，好慘」，祝願他們一家平安無事，大步檻過。

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，其中一人被救起時已失去知覺，面部發黑。（Threads @amberleehk）

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。（楊凱力攝）

事實上，當日三號強風信號生效期間，仁孚港島汽車中心對開對開已有大浪拍岸，有網民拍下當時情況，驚嘆：「嘩柴灣已經咁大浪，幾高個浪，冚緊埋嚟啦，壯觀！誇張！」

警方與消防均呼籲市民，不要再進行追風逐浪的行為，否則除危害自身安全外，亦會危害救援人員的安全；若再有市民不聽警方勸喻返回安全位置，警方會採取行動。