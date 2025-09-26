海關機場拘26歲抵港男 揭行李藏過萬支另類吸煙產品 判囚3個月
撰文：凌逸德
海關於7月4日在機場截查一名26歲抵港男旅客，在其攜帶的個人行李內，檢獲11,400支另類吸煙產品，估計市值34,200元。該名抵港旅客被捕，因進口另類吸煙產品，違反《進出口條例》，今日（9月26日）在西九龍裁判法院被判處監禁3個月。
海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。
市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。
