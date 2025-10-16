彈票黨改名扮律師　稱助通過貸款還款測試共呃$560萬　警拘兩男女

有騙徒到入境處改名，改成與知名律師相同，再假扮銀行職員致電市民推銷低息貸款，聲稱有律師會事先存入款項，協助通過還款能力測試，要求市民將指定款項存入指定戶口，結果用「彈票」方式詐騙了53名受害人，總損失金額約560萬元。警方經調查後，昨日（15日）拘捕詐騙集團兩名骨幹成員，涉嫌「串謀詐騙」罪。警方發現，騙徒曾開出2萬至130萬元不等的空頭支票，而受害人單一最大損失為260萬元。



商業罪案調查科訛騙組總督察吳基駿交代案情。（黃偉民攝）

商業罪案調查科訛騙組總督察吳基駿交代案情指，今年2月至10月期間，警方接獲53名受害人報案，指收到Cold Call電話，騙徒假扮銀行職員推銷低息貸款，並用不同籍口了解受害人的財務狀況，特別是銀行戶口結餘，期間騙徒訛稱受害人如想得到低息貸款，需要做還款能力測試，並要求受害人將一些將款項存入指定銀行戶口。

為博取信任，詐騙集團表示相關款項會先由律師存入受害人的銀行戶口，當受害人發現銀行有款項存入，誤以為自己已收到款項，於是再將款項存入騙徒指定的銀行戶口。但受害人後來發現，原來騙徒是以空頭支票存款，之後「彈票」，惟騙徒已經失聯，於是報案求助。詐騙集團更安排成員到入境處改名，將姓名改到與律師同名，疑冒認律師，並去銀行開設戶口，以增加其說法可信性。

詐騙集團更安排成員到入境處改名，將姓名改到與律師同名。（黃偉民攝）

商罪科探員經調查後，鎖定詐騙集團的骨幹成員，並於昨日（15日）在騙徒到銀行入空頭支票時，展開拘捕行動，拘捕一名37歲男子及一名58歲女子，他們為集團骨幹成員，持香港身分證，報稱是客戶服務主任及無業，涉嫌串謀詐騙罪。被捕男子負責改名及開設銀行戶口，被捕女子則負責存入空頭支票。行動中警方檢獲電話及支票簿等，二人仍被扣查，不排除會有更多人被捕。

警方提醒，市民如收到銀行Cold Call電話，切勿輕易相信對方身份，要向相關機構核實來電者的身份。此外，市民收款時不要只查閱帳面結餘，因存入支票銀行一般需要一至兩日工作天結算，市民應查清可用結餘。警方表示，如市民有任何懷疑，可使用「防騙視伏器」了解相關平台帳戶名稱或號碼、收款賬戶、電話號碼、電郵地址、網址等背景，或致電熱線「防騙易18222」。