七旬翁遭假公安呃逾$50萬棺材本　晚年靠津貼慳啲使：自己攞嚟衰

假冒官員騙案數量居高不下，其中不少受害人為長者及退休人士。今年8月底，75歲陳伯接到自稱「上海公安」的來電，指他牽涉一宗「中央政府高度關注」的跨國詐騙案件，是第87號嫌疑犯。陳伯為盡快證明清白，結果身陷圈套，先交出銀行4萬元存款作保釋金，後來更被哄騙提早退保套現年金，繳出逾50萬元取回的款項。



陳伯慨嘆近10年甚少看電視及新聞，與家人關係亦較疏離，並不知近年假冒官員騙案盛行。辛苦打拼逾40載的畢生積蓄被騙盡，陳伯後悔莫及，但最諷刺的是自己退休前從事電子工程師，研究電子大半生，老年時卻成為電子科技騙案受害人。他無奈接受事實：「自己攞嚟衰無辦法，都要面對現實、要生活⋯⋯怨唔到人，怨自己。」



75歲陳伯接獲假公安來電，不虞有詐配合調查，最終被哄騙套現年金，繳出逾50萬元積蓄。（梁偉權攝）

假公安視像來電 稱牽涉「中央高度關注」案件

陳伯憶述，他於8月19日中午接獲一個陌生的內地電話號碼來電，對方操普通話，自稱「上海春秋航空」職員，並詢問曾否因返港航班延誤而再三索償。陳伯數十年來不曾到過上海，為證清白，故讓對方報警處理。豈料不久後，陳伯再接獲另一個WhatsApp視像來電，對方自稱「上海公安韓軍生」，除上述索償事件，更指陳伯牽涉一宗與「王麗娟」香港律師的案件。

韓稱，「王麗娟」涉嫌收買香港政府、本地多間銀行及多名法律界人士，騙取多人錢財，中央政府高度關注此案，已於上海捉拿「王麗娟」並正追捕其他嫌疑犯。而陳伯則為第87號嫌疑犯，被指曾於內地銀行開戶協助詐騙。過程中，騙徒警告陳伯不可報警及告訴家人，否則將干犯「洩密罪」。此外，騙徒甚少以文字方式與陳伯對話，大部分訊息亦會在限時內刪除，無法參閱。

為保清白身陷圈套 失4萬現金再套現89萬年金保單

陳伯指自己未曾犯案，本對其說辭抱懷疑，但對方堅稱會來港押解他到上海受審，令他漸漸放下戒心：「作為中央涉及案件嘅話，佢嚟香港押我返上海拘留所，都唔奇怪呀？所以慢慢相信咗佢」。陳伯擔心連累家人，便按指示每日早午晚以WhatsApp報到。其後，另一名自稱「檢察官張曉津」致電陳伯，稱接手調查案件，並要求他匯報現有資產。

張指，體恤陳伯上年紀，在拘留所恐捱不下去，可改交保釋金取保候審。陳伯不虞有詐，供出有4萬元現金存款，亦有購買三份年金保單共89萬。張於9月初索求4萬元作擔保費，並要求陳伯存入指定銀行戶囗。騙徒食髓知味，向陳伯稱若想早日破案，將年金退保套現並存入新開設的戶口，便可洗脫嫌疑。

陳伯起初拒絕要求，因年金會每月發放數千元，退保後會令他失去生活費。為說服陳伯，騙徒更稱在案件調查結束後，中央將於10月10日退還全數保釋金，並額外賠償89萬元。至9月12日，陳伯在虧蝕30萬元下，套現年金存入他新開設的銀行戶口，其後才驚悉所取50萬元已被轉至另一個戶口，該批內地官員亦告失聯。陳伯如夢初醒，親身前往警署報案。

事後，陳伯表示當初只想盡快證明自身清白，詎料身陷圈套。他亦提到，騙徒每日疲累轟炸，往來的訊息及文件很多，相信自己有將網上理財戶口號碼及密碼交予對方，以致被轉走積蓄。他日前亦到法律援助署求助，但僅獲告知律師「王麗娟」並不存在，恐怕亦只是騙局一場。

40多年積蓄一鋪清袋 陳伯嘆：自己攞嚟衰

陳伯1983年由內地移居香港，退休前曾為電子工程師。他將打拼40多年的積蓄撥入年金，只為保障退休生活，卻被全數騙走。他後悔莫及，搖頭歎息道：「總之𠵱家就心情很差，但都無辦法被人呃咗，再加上啲錢差唔多係自己『送畀佢』......自己攞嚟衰，心情唔好都無辦法，當然希望可以破案，但破唔到都冇得怨，自己攞嚟衰無辦法，都要面對現實、要生活。」陳伯亦指，對電子產品研究多年，如今反成AI電騙受害人，十分諷刺。「居然一個從小研究電子嘅人，成為電子嘅受害人，真係太可笑......」

陳伯指退休生活簡樸，與家人關係較疏離，兩名兒子亦有自己的生活。他近10年甚少看電視及新聞，沒留意過警方有關假冒官員的防騙宣傳，也無社工或關愛隊接觸他，即使自己是長者中心會員，也不曾聽過有關資訊，不知近年假冒官員騙案盛行。陳伯痛失畢生積蓄，只能在晚年靠政府的津貼「慳啲」生活，「係一個好大、畢生嘅教訓......」