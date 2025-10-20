機場貨機衝落海｜抵港客對傷亡感遺憾　毋損對港機場管理系統信心

今日（20日）凌晨時分，阿聯酋迪拜貨機滑出香港機場跑道，造成兩名巡邏車職員死亡，機場航班升降如常，不受影響。有從韓國抵港的深圳遊客稱，航班今早降落香港機場時未見跑道異常，他認為事件純屬意外，不影響對香港機場系統的信心，「香港挺發達的嘛」。



+ 1

今早11時許，接機大堂人來人往，大批市民及遊客如常抵港。記者向約6組抵港人士查詢事件，僅1組人表示從新聞中得知事件，其餘5組人表示未有聽聞。

來自深圳的吳先生表示，意外不影響他對香港機場系統的信心。（董素琛攝）

航班如常升降 深圳客料屬個別事件：香港挺發達的嘛

來自深圳的吳先生，今早從韓國抵港，打算經陸路回內地。他稱，從新聞上得知，有貨機撞機場巡邏車意外，但未有深入了解事件。他並指，航班降落香港機場時未見跑道有異常，認為事件屬意外，是個別事件，不影響他對香港機場系統的信心，「香港挺發達的嘛」。

來自西班牙的遊客Roger稱，航班降落香港機場時未見跑道有異常。

西班牙遊客相信調查會查清真相

另外，來自西班牙的遊客Roger同樣在今早抵港，稱航班降落香港機場時未見跑道有異常。他指，對事件不知情，但對意外造成傷亡感到遺憾。他續指，事件不影響他對香港機場管理系統的信心，「This may be something that happen once in life（這或許是人生中僅此一次的經歷）」。他又相信會有調查查清真相。