機場貨機衝落海｜Air ACT：深切慰問死者家屬　全力配合調查

香港國際機場今日（20日）凌晨發生嚴重事故，一架由杜拜抵港的貨機，在機場降落時疑失控衝出跑道，滑入海中並斷成兩截，更將一輛正在海岸線巡邏的機場保安公司車輛撞落海，導致車上兩名職員殉職。



擁有涉事飛機的土耳其Air ACT（ACT Airlines）發出聲明，對事故中兩名死者的家屬和親友，致以最深切哀悼和慰問，並會就事故調查與有關當局全力合作。據知，貨機上4名機組人員均為土耳其籍，其中兩人已被警方帶署調查。



AIR ACT在官網發出聲明，深切慰問死者家屬，全力配合調查。

Air ACT表示，該公司一輛註冊編號TC-ACF的波音747貨機，執飛從杜拜到香港的EK9788航班時，在香港國際機場降落後偏離跑道，在海面附近墜毀，機上4名機組人員均確認健康狀況良好，惟Air ACT得悉飛機與地面一部地勤車輛碰撞，導致兩人死亡，對死者親友致以最深切哀悼和慰問。

Air ACT又稱，事故原因尚不清楚，有關當局正在調查。該公司正與調查當局緊密聯絡，並會繼續盡最大努力全面配合。

運輸及物流局發言人、民航處及機管局，亦均對兩名因公殉職的地面工作人員及其家屬，表示深切難過和慰問。

杜拜抵港貨機在香港國際機場衝落海，地面一輛巡邏車亦被撞入海中，巡邏車男司機墮海昏迷，由救護車送院搶救，惜終不治。（陳永武攝）

涉事波音747-481（BDSF）貨機航班編號為UAE9788/EK9788，屬阿聯酋航空貨運航班，由土耳其Air ACT代為「濕租」營運。貨機於今日凌晨約3時50分，在香港國際機場北跑道降落後滑出海面。當時一輛機場保安公司巡邏車輛正在跑道範圍網外的海岸線巡邏，巡邏車和車上兩名職員被貨機撞落海中。救援人員趕至現場，分別於清晨5時27分和5時55分，救出巡邏車41歲姓何男司機和30歲姓陳男乘客，惟陳男當場證實死亡，何男被送到北大嶼山醫院搶救後亦證實不治。

杜拜貨機在香港國際機場北跑道偏離後，撞到地勤車，貨機及地勤車均落海。（廖雁雄攝）

貨機上4名土耳其籍機組人員，包括35歲機長 Atilia-silifke YILMAZ、44歲副機長 Candemir ULKER、35歲裝載管制員 Caner DURGUT 及46歲飛機維修工程師 Muzaffer TUYDU，則沒有表面傷痕。他們在早上9時許被送抵北大嶼山醫院，當時神智清醒，自行步入醫院。其中兩名機組人員隨後被新界南重案組警員帶離醫院，前往警署接受調查。

4名機組人員相信分別為35歲機長Atilia-silifke YILMAZ（右二）、44歲副機長Candemir ULKER（左二）、35歲裝載管制員Caner DURGUT（右一，救護員後方白衫男）、46歲飛機維修工程師 Muzaffer TUYDU（左一）。

民航意外調查機構已就今次事故展開調查，正全力搜索俗稱「黑盒」的飛行記錄器及機艙話音記錄儀，以確定事故起因。警方新界南總區重案組亦正協助調查，並正在了解事件，不排除進行刑事調查。

杜拜貨機在香港國際機場北跑道偏離後，撞到地勤車，貨機及地勤車均落海。（廖雁雄攝）

《香港01》乘船出海近距離觀察肇事貨機的損毀情況及現場最新進展，可見貨機機頭擱在防波堤，機頭底穿窿；機尾朝海，機翼折斷，機身中間斷開，左邊的逃生充氣滑梯彈出，而右邊機門同樣已打開，但滑梯沒完全彈出。（黃學潤攝）

杜拜抵港抵港貨機在香港國際機場衝落海，地面一輛巡邏車亦被撞入海中，車上兩名機場保安人員不治。圖為涉事貨機墮海位置。（機管局圖片）