機場事故一文看清｜杜拜抵港貨機降落後突左轉　撞巡邏車落海2死

香港國際機場於今日（20日）發生嚴重航空事故，導致兩名機場保安人員喪生。一艘原定由杜拜抵港的貨機（航班編號為UAE9788/EK9788），降落北跑道後突然離奇左轉衝出跑道，衝破圍欄後，撞及一輛在北海岸線行車道的巡邏車，貨機及巡邏車同墮海，巡邏車上兩名保安人員不幸身故。《香港01》整合事發經過、搜救工作及後續調查進展，助讀者掌握事件全貌。



杜拜貨機在香港國際機場北跑道偏離後，撞到地勤車，貨機及地勤車均落海。（廖雁雄攝）

涉事貨機航班編號為UAE9788/EK9788，屬阿聯酋航空貨運航班，由土耳其Air ACT濕租（一種連同機組、維護全包之租賃模式）營運，機型為波音747-481（BDSF），註冊編號為TC-ACF，機齡32年。機上無載貨，有4名土耳其籍的機組人員，包括機長、副機長、裝載管制員、飛機維修工程師。

香港機場管理局於記者會上交代事件展示圖片，顯示貨機出事時的路線、出事後位置、機組人員獲救位置及兩名巡邏車上喪命保安人員情況。（曹素琛攝）

貨機由杜拜阿勒馬克圖姆國際機場（DWC）起飛，凌晨3時52分抵達香港國際機場，事發時天氣與跑道情況均適合航班升降。貨機在北跑道降落後滑行約一半時，突然左轉及衝出跑道，撞穿鐵絲圍網後，再波及巡邏車並一同墮海。根據航空追蹤器flightrader24，貨機偏離跑道時速度降至90節（166公里/小時），墮海並失去訊號時的速度為43節（80公里/小時）。

涉事貨機機師降落前曾與指揮塔通過無線電聯絡，並收到降至北跑道「07L」的正確指示，其間機師並無提出需要協助或發出求救訊號。然而，貨機在滑行途中突然轉向衝出海邊，指揮塔曾嘗試聯絡機師但沒有回應。機管局強調，滑行道是一條直路，貨機所採用的路線並不正常。

機管局又指，該巡邏車事發時正在北海岸線執行巡邏任務，與跑道間隔着圍網，並「停定」在海岸邊的中間位置，與跑道保持着安全距離，並非衝入跑道而被貨機撞到。

杜拜來港貨機降落後偏離跑道，衝破圍欄後撞及一輛巡邏車，貨車及巡邏車同墮海。（香港01製圖）

凌晨3時53分，機場航空交通管制中心當值人員通報機場各單位有飛機事故，消防於3時55分收到確實事故位置後，2分鐘後到場並展開水陸兩路救援工作。貨機斷開兩截，4名機組人員打開機艙門待救，由消防開展逃生滑梯協助逃生。消防蛙人亦在40分鐘後，在離岸5米、水深7米尋獲巡邏車，開始拯救被困司機及乘客。

救護員在5時27分接觸到獲救出的姓何（41歲）男司機，他沒有呼吸脈膊及頭部受傷，被送到北大嶼山醫院搶救，惜於6時26分證實不治。5時52分，救護員接觸到另一名姓陳（30歲）男乘客，3分鐘後由現場醫管局緊急醫療隊醫生宣告死亡。有死者家屬驚悉噩耗，趕赴醫院了解，神情哀慟，需旁人攙扶。

兩名殉職職員分別在機場工作7年及12年。機管局表示，對兩位摯愛同事的離世，感到無比哀痛。他們是機場大家庭的一部分，多年來默默付出、盡心盡力。他們離去的悲傷難以言喻。

（01製圖）

貨機上4名土耳其籍機組人員，包括35歲機長 Atilia-silifke YILMAZ、44歲副機長 Candemir ULKER、35歲裝載管制員 Caner DURGUT 及46歲飛機維修工程師 Muzaffer TUYDU，均沒有表面傷。

Linkedin顯示，副機長於2016年為見習機師，2018年起成為副機長（First Officer），於Air ACT工作至今逾2年。

他們在早上9時許被送抵北大嶼山醫院，胸口掛上「第三優先」字牌，神智清醒，自行步入醫院。裝載管制員及飛機維修工程師隨後被新界南重案組警員帶離醫院前往警署助查。

消防潛水員在場搜尋飛機「黑盒」。（蔡正邦攝）

民航意外調查機構已展開調查，正全力搜救俗稱「黑盒」的飛行記錄器及機艙話音紀錄儀，以確定事故起因。新界南總區重案組正全力協助民航意外調查機構調查意外原因，不排除進行刑事調查。

受事故影響，北跑道已關閉。機管局強調，機場已啟動應變中心，南跑道及中跑道將繼續維持運作，當日原本逾1,000個航班將不受影響。北跑道何時恢復運作，則有待事故調查完畢，以及與涉事航空公司及貨機擁有者確定打撈和移走飛機的細節後才能決定。

《香港01》乘船出海近距離觀察肇事貨機的損毀情況及現場最新進展，可見貨機機頭朝向跑道，機尾朝海。機頭底穿窿，機身中間斷開，左邊的逃生充氣滑梯彈出，而右邊機門同樣已打開，但滑梯沒完全彈出。（黃學潤攝）

運輸及物流局發言人、民航處及機管局均對兩名因公殉職的地面工作人員表示深切難過和慰問。

Air ACT亦表示，對死者親友致以最深切哀悼和慰問。事故原因尚不清楚，有關當局正在調查。Air ACT正與調查當局緊密聯絡，並會繼續盡最大努力全面配合。

Air ACT聲明。（互聯網）

香港國際機場自1998年啟用以來鮮有發生事故，其中最嚴重是1999年8月22日，颱風森姆襲港期間，中華航空航機於機場降落時失事，全機翻轉起火，造成3死208人受傷。今次是事隔26年後，再度發生嚴重航空事故。