機場貨機墮海｜AVSECO巡邏車兩職員離世　家屬現場路祭

香港國際機場周一（20日）發生嚴重航空事故，導致兩名AVSECO機場保安人員喪生。今日上午11時，兩名被撞落海巡邏車死者的家屬一行十多人，與道士抵達機場北跑道對開路祭。眾人身穿反光衣，神情肅穆。（蔡正邦攝）

兩名死者分別是任職「航空安檢督導」的姓何巡邏車男司機（41歲）及「航空安檢隊長」的姓陳男乘客（30歲）。何男為家庭經濟支柱，有同住母親和太太以及一名7歲兒子；陳男與妻育有一名1歲女兒，妻女頓失倚靠。

今早家屬身穿反光衣到現場路祭，其中一名家屬手抱孩童；眾人站在近左機翼位置拜祭，道士吹響號角，儀式時長大概45分鐘。

何媽媽、何太（左一和左二）與陳家3名家屬（右二至右四）10月21日批評航空公司不負責任。（資料圖片/黃煦緻攝）

前日（21日）兩家家屬到殮房認屍齊聲批評航空公司不負責任，要求徹查事件。據了解，4名機組人員已接受酒精測試，暫未有結果。他們目前租住酒店留港。民航意外調查機構主力調查，警方暫未進行正式調查，暫無人被捕。

阿聯酋航空表示，該架EK9788貨機為濕租（一種連同機組、維護全包之租賃模式）自ACT Airlines並由其營運。Air ACT表示，對死者親友致以最深切哀悼和慰問。事故原因尚不清楚，有關當局正在調查。Air ACT正與調查當局緊密聯絡，並會繼續盡最大努力全面配合。