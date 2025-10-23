機場貨機墮海｜兩內地重型打撈船今明到港　機管局料打撈持續數日

香港國際機場周一（20日）凌晨發生嚴重事故，一架迪拜來港貨機降落後撞到巡邏車墮海，導致車上兩人死亡，貨機仍未打撈上岸，今早（23日）有打撈船駛至事發附近海面。

廣州打撈船駛到現場協助打撈貨機殘骸。（蔡正邦攝）
廣州打撈船駛到現場，機管局預料打撈工作要數天。（羅敏妍攝）

機管局今早稱，貨機打撈工作由機管局統籌，廣州打撈局聯同珠江客運受委託，派出兩艘專業打撈船進行貨機打撈及移離工作，兩艘打撈船「南天翔」及「南天鵬」將今明（23及24日）兩日陸續到達機場水域範圍。

機場北跑道今早8時起暫時關閉　相關工作預計持續數天

機管局今指，為配合打撈及移走失事貨機的工作，香港國際機場北跑道於今日早上8時起暫時關閉，相關工作預計持續數天。

機管局指，打撈工作由機管局統籌，廣州打撈局聯同珠江客運受委託，派出兩艘專業打撈船，進行貨機打撈及移離工作。

打撈船「南天翔」及「南天鵬」將今明兩日陸續到達機場水域範圍，吊重能力分別達350及500噸。打撈船將帶同器材及專業團隊，包括潛水員、機械操作人員、船員、工程師等約80人。

杜拜貨機在香港國際機場北跑道偏離後，撞到地勤車，貨機及地勤車均落海。（廖雁雄攝）
《香港01》乘船出海近距離觀察肇事貨機的損毀情況及現場最新進展，可見貨機機頭擱在防波堤，機頭底穿窿；機尾朝海，機翼折斷，機身中間斷開，左邊的逃生充氣滑梯彈出，而右邊機門同樣已打開，但滑梯沒完全彈出。（黃學潤攝）
