海關檢值$2億走私驢皮、魚翅、美容針等　原擬海運往澳門及台灣

海關偵破兩宗海運走私案，在一艘前往澳門的內河船，以及一艘前往台灣的遠洋船上，合共檢獲市值逾2億元的未列艙單貨物，包括魚翅、美容針、電話、雪茄等煙草產品及逾15萬公斤（150公噸）驢皮。據了解，驢皮屬較少發現的走私物品，海關估計一旦走私成功，將被加工製成阿膠等食材。海關正繼續調查兩宗案件，不排除會有人被捕。



海關在前往澳門的內河船，和前往台灣的遠洋船上，檢獲市值逾2億元的走私貨物，包括煙草產品、魚翅、美容針、電話及逾15萬公斤驢皮。（翁鈺輝攝）

海關港口及海域科海域行動組高級督察黃家維表示，海關區域巡邏船10月3日在香港西北水域進行反走私巡邏，在爛角咀對出水域，截停一艘正駛往澳門的內河船。當時船上有5名內地船員，海關要求船長出示載貨艙單時，船長只能提供一份簡陋粗疏的文件，令關員懷疑船上當中，可能混有未列艙單貨物，於是將內河船押送到屯門海關船隊基地，交由有組織罪案調查科跟進。

海關在前往澳門的內河船，和前往台灣的遠洋船上，檢獲市值逾2億元的走私貨物，其中內河船上檢獲的貨物包括懷疑受管制魚翅。（翁鈺輝攝）

至10月7日，海關港口及海域科聯同有組織罪案調查科聯合行動，打擊海運走私，鎖定5個由香港出口往台灣、報稱載有冷藏食品的40呎海運貨櫃。貨物X光影像顯示，接近櫃門位置的貨物密度，與貨櫃中間的貨物密度不同，關員相信貨櫃內藏有兩批不同的貨物，懷疑當中有走私物品，有組織罪案調查科亦接手跟進案件。

海關檢獲市值逾2億元的海運走私貨物。其中涉案遠洋船上貨櫃X光影像顯示，櫃內貨物有兩種不同密度，關員開櫃檢查，在一批冷藏食品後方發現15萬公斤驢皮。（翁鈺輝攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒指，人員在兩批涉案貨物中，檢獲市值逾2億元的未列艙單貨物。其中往澳門的內河船，原本報稱載有低價值的日用品、髮飾及鞋，但關員檢查後，搜出大量雪茄等煙草製品、懷疑受管制魚翅、藥劑製品、電話等，市值逾1,300萬元。

海關在前往澳門的內河船，和前往台灣的遠洋船上，檢獲市值逾2億元的走私貨物，其中遠洋船上載有15萬公斤走私驢皮。（翁鈺輝攝）

前往台灣的遠洋船則報稱載有冷藏食品，惟關員開櫃檢查後，搜出市值逾1.9億元、重達15萬公斤的走私驢皮。胡雪兒表示，由於驢皮收藏布冷藏食品後，關員打開貨櫃時，首先見到的是冷藏食品，要深入檢查才發現驢皮。她指，隨着海關加強打擊走私活動，留意到不法份子嘗試將未列艙單貨物混入已報關貨物當中，逃避海關偵查。海關會繼續透過風險評估和情報分析，嚴厲打擊各類型走私活動。

海關在前往澳門的內河船，和前往台灣的遠洋船上，檢獲市值逾2億元的走私貨物，其中遠洋船上載有15萬公斤走私驢皮。（翁鈺輝攝）

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。 另外，根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑走私活動。