JPEX案林作落案｜2023年曾開記招及專訪回顧：信司法制度會還清白

被封為「抽水界KOL」的林作，2023年9月在中環娛樂行開場外兌換所（OTC），惟開業僅10日，卻捲入JPEX涉嫌詐騙事件，被警方以涉「串謀詐騙」被捕，公司同極速結業。他當時曾召開記者會回應事件，同年年尾又接受《香港01》專訪回顧。他當時未有談及案情，僅稱自己結束保險業務後開展幣圈新事業，但十分之不幸，相關業務已終止。他相信司法制度會還其清白，但認為事件複雜，需要時間。他會勇於面對事件，自己絕對有承擔。事隔2年，至今日（2025年11月5日），警方就Jpex案落案起16人，消息指，包括林作。



林作當日被捕後，於9月19日獲准保釋，並於22日召開緊急記者會交代事件。當日他在代表律師陪同下開記者會，經過審慎研究並獲得豐富的法律意見後，才發出記者會上的言論。他指不會在公開或私下就案情作任何討論，而其位於中環辦公室已於9月20日終止租約，所有業務終止，目前沒有做相關業務。

他會選擇積極樂天面對事件，他有很多事情想做，日後獲得清白之身後，會在自己的能力範圍下協助受影響人士，未來他會協助執法機關，直至事件水落石出，並希望盡快將幕後之人繩之以法。

他又提到租了中環辦公室後，短短兩星期內發生了很多事，如果大家嘗試代入他，理解他近日的人生有多不容易。至於有無後悔接觸Jpex，他回應稱發生了，就要勇於面對，盡自己所能解決，自己絕對有承擔。

另外，2023年年底，《香港01》財經版專訪林作，其間他回顧自己為何由保險業轉型做炒幣，又為何會在Jpex案中碰板，「單案進入咗法律程序，我都唔係有太多嘢可以講。但你問嘅都係公開資訊，我離開保險業之後，先慢慢轉移去其他行業。諗住開創新事業，點知一開創無耐就已經出晒事，呢個亦只能講時運低。」他指自己認識朋友多，包括幣圈及相關人士，形容自己開展新事業時「十分之不幸」。

林作曾稱：信司法制度會還其清白

至於他與Jpex是否有關，他稱深信香港司法制度，最後會還其一個清白，「但我認為要經歷...一個公眾程序，呈現一個現實畀大家睇，呢點我很有信心，但我相信需要時間，因為呢件事複雜程度同新穎程度，我諗需要時間去呈現喺大家眼前。」

2023年被捕及扣押期間，他稱在羈留室內思考自己33年人生，「回到呢33年你係咁發展，下一步點呢？做下人生規劃。」

當問及他如何回顧2023年，他稱一句中國人古語，「天將降大任於斯人，必先（苦其心志），勞其筋骨」。他有一個非常、非常強烈的感覺，是命運帶給他的安排。「我唔知未來隨時間發展會點，我希望自己可以用一啲時間沉澱一下，睇唔到有咩要急。」