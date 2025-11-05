3個月洗逾$2000萬騙案黑錢　兩傀儡戶口持有人判囚3至4年

警方於2022年12月接獲4宗報案，案中受害人經社交媒體程式，分別墮入網上情緣及投資騙案，按指示交付款項至多個香港本地銀行戶口後，騙徒隨即失去聯絡。受害人懷疑受騙，遂向香港警察求助。深水埗警區刑事部人員經調查後，以涉嫌「洗黑錢」拘捕該兩名案發時分別為25及30歲的本地男子。



調查相信，兩被捕人男子為傀儡戶口持有人，涉嫌透過共4個銀行戶口，於2022年10月至12月期間，協助騙徒清洗約2,070萬元犯罪得益。警方於徵詢律政司意見後，以「洗黑錢」罪起訴該兩名男子，並向法庭申請加重刑罰，獲法庭批准及增加20%刑期。最終兩名被告今日（5日）在荃灣裁判法院（暫代區域法院），被裁定共4項「洗黑錢」罪名成立，分別被判處監禁36及48個月。



兩名被告在荃灣裁判法院（暫代區域法院）被裁定共4項「洗黑錢」罪名成立，分別被判處監禁36及48個月。（資料圖片）

警方呼籲市民，切勿租、借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租、借或賣出戶口，作為傀儡戶口持有人，亦有機會觸犯「洗黑錢」罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，並積極研究，加快洗黑錢案件的檢控程序。