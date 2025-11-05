JPEX林作落案．有片｜01獨家追訪裕美　爆林作電話交代做兩件事

虛擬資產交易平台JPEX案有新進展，警方落案起訴16人，消息指包括林作及KOL陳怡。《香港01》記者今午（5日）到訪林作位於中半山的住所，其女友裕美現身回應，指不擔心案件；又大爆林作今早到警署報到，之後就無再回家，但曾交代她代為處理兩件事：將泊在街上的座駕駛回家，以免被抄牌；以及發帖向顧問客戶交代，要在之後再重新約過工作時間。



JPEX案16人被落案起於，據悉包括林作，林作女友裕美回應向《香港01》回應事件。（梁偉權攝）

裕美向《香港01》記者表示，昨晚睡前曾與林作交談；林作今早由律師陪同前往警署報到，「跟住就無返過嚟」，她睡醒後才知道警方落案起訴林作。被問有否聯絡林作，或其代表律師有否交代任何事情，裕美稱，林作只交代了兩件事，其一是稱座駕泊於街上，「好驚被人抄牌」，着裕美盡快將車駕回住所；其二是說今日本來約了很多顧問客戶，故希望裕美可代他「出個post（帖文），話而家暫時用唔到電話，之後再約返」。

至於林作的母親，裕美指她正在內地旅行，她已通知對方林作被起訴，林母會盡快趕回港，「但因為機票嗰啲，有時未必趕到」。

警方今午交代檢控行動時指出，被起於的16名JPEX案相關人士當中，包括協助宣傳的網紅。裕美被問會否擔心林作只負責宣傳也會受牽連，她反問：「咁張智霖呢？」翻查資料，張智霖曾擔任JPEX香港區品牌大使。

裕美又強調，林作當初是真心相信JPEX平台「係好嘅、係安全嘅」，認為他並無詐騙別人的想法。她稱，林作當初決定為JPEX宣傳前，相信有考慮過公司背景，當時「佢都有話其實間公司都好幾年啦，地鐵站有好多廣告、有好多大明星做代言啦，有啲人買咗之後賺過錢啦，當時個situation（情況）就係咁，佢（林作）又覺得應該都OK吖」。

她並表示，對案件不擔心，「因為人生都無咩無經歷過架喇，所以都無咩好擔心」；又說林作亦對案件有信心，「因為佢又唔係主腦」。