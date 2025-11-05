JPEX林作落案｜林作會開記招？律師范德偉：要睇當事人意願

虛擬資產交易平台JPEX案有新進展，警方將落案起訴16人，當中包括7名加密貨幣場外交易所（OTC）的負責人及協助宣傳網紅，除主腦及核心成員外，案中備受關注的，是配合宣傳JPEX平台的網紅。據了解，今次被檢控的網紅包括林作。



執業律師范德偉（David Fenn）今日（5日）傍晚5時許到達北角警署，其間他向傳媒揮手，沒有回答任何問題。《香港01》致電他查詢時，他被問及會否擔任林作代表律師，僅稱「大家就聽日就知道啦！」；而被問及林作會否在上庭前召開記者會交代事件，他就表示「呢啲都要睇返當事人意願㗎啦」。



警方就JPEX案落案起訴16人，據悉包括林作，曾任林作代表律師的范德偉（David Fenn）到達北角警署，並向在場傳媒揮手。（羅日昇攝）

范德偉（David Fenn） 由2005年起為香港執業律師，其中曾多次擔任林作代表律師，於2023年JPEX案時他陪伴林作旁邊，亦成網民焦點。范德偉就讀名校拔萃男書院，其後到香港大學修讀法律系，畢業後打拼一段日子，更開設了范德偉律師事務所FENN & CO, DAVID。他於Facebook上，不時都會為律師事務所宣傳，亦會出席不少行內活動，出入及上庭工作都以林寶堅尼「狂牛」戰車代步。

2023年林作代表律師范德偉（左）陪同林作出席記者會。（直播截圖）