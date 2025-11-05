JPEX林作陳怡落案｜協助宣傳平台　被檢控網紅及OTC負責人名單

虛擬資產交易平台JPEX案有新進展，警方將落案起訴16人，包括6名集團核心成員、7名加密貨幣場外交易所（OTC）的負責人及協助宣傳網紅，以及3名傀儡戶口持有人。警方亦透過國際刑警發紅色通緝令，追緝2名主腦及1名骨幹成員身份。



除了主腦及核心成員，案中備受關注的，是配合宣傳JPEX平台的網紅，據了解今次被檢控的網紅及OTC負責人包括林作、陳怡及湘湘、YouTuber 「朱公子」、曾參加《全民造星》的Coingaroo總經理趙敬賢、Coingaroo營運總監區焯基。



協助宣傳網紅

+ 4

網紅林作﹕林作退出保險業界後，轉投虛擬貨幣投資市場，更在中環娛樂行開設場外找換店（OTC）「林作炒幣」，曾稱申請做JPEX合夥人。惟在證監會點名警告JPEX無牌後，林作表示已中止與JPEX合作，更曾到警署提供資料釐清與JPEX關係。他最終於2023年9月18日上午被警方拘捕，OTC辦公室亦被警方搜查。林作在扣留兩日一夜後獲准保釋，離開警署時疑由女朋友裕美在正門聲東擊西，自己則從後門登車離開。他在同月22日召開記者會，交代他已退租辦公室及終止業務，並拒絕回應一切與案有關提問。

網紅「陳怡」﹕原名陳穎怡，報稱是YouTuber。她早在2021年在尖沙咀開設第一間加密貨幣找換店陳大怡加密貨幣找換店（CYOTC），然後擴張，並在2022年3月在元朗增設樓高兩層的地舖，佔地共2,000呎。自JPEX被證監會點名警告，陳穎怡便在社交平台對證監會口誅筆伐，炮轟：「可惜政府無立假新聞法，否則可以看到證監會全體職員一齊入獄。」又在影片內爆粗批評政府對JPEX「一味靠屈」。即使她被捕後獲准保釋，仍繼續在社交平台大放厥辭，並重申自己的立場不變。

網紅「朱公子」﹕全名朱家輝，報稱YouTuber。自2020年成立「公子會K.T Club」，過去數年不斷擴張。他自稱「90後幣圈紅人」，經常在網上平台及講座上分享虛擬貨幣資訊。據其介紹，「公子會」主力提供加密貨幣場外交易服務（OTC），提供多種主流加密貨幣交易，致力推廣加密貨幣文化，讓更多人認識到加密貨幣等新型投資方式。

鄭雋熹﹕為無綫電視藝員，警方在元朗南坑村拖走鄭名下約值140萬元白色保時捷，相信為犯罪得益財產。鄭雋熹於2023年5月開設個人YouTube頻道，共上載9條影片，內容全部關於幣圈大事及投資加密貨幣及NFT等。

+ 8

網紅「湘湘」﹕「湘湘」姓梁，為場外找換店「UNICOIN」的駐場分析師，曾多次在網上宣傳JPEX，又稱以UNICOIN邀請碼註冊可享優惠。湘湘曾開辦YouTube頻道「湘湘投資日記」，教授新手如何投資加密貨幣，又在個人社交網站分享日常生活。她早前曾與名嘴蕭若元「蕭生」拍片談論加密貨幣。

+ 7

加密貨幣場外交易所（OTC）的負責人

區焯基﹕OTC「Coingaroo」的營運總監（COO），洋名Keith。他曾受訪指Coingaroo團隊由約30名年輕人組成，希望推動加密貨幣市場，又會舉辦講座等，他亦有份任講座講者。他稱Coingaroo會設會員制，讓兌換加密貨幣的客人能獲取不同福利，如購物優惠、獎品等，又會舉辦線下活動，不時與會員聚會，建立加密貨幣社群圈子。

趙敬賢﹕OTC「Coingaroo」總經理，洋名Felix，暱稱「酒粒仔」。他背景相當豐富，涉足範圍包括娛樂圈、健身界，以至最近大熱的加密貨幣圈，他於18歲及19歲時，曾參加ViuTv節目《Good Night Show 全民造星》第一屆及第二屆，當時報稱職業時學生、健身教練，擅長功夫、舞蹈、rap，自我介紹時曾稱「大家好我係酒粒仔，希望我嘅正能量可以感染到你哋每一個」，可惜最終落選。沒想到來到23歲，他加入幣圈，搖身一變成為「總經理」，曾接受訪問介紹加密貨幣投資。