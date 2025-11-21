入境處拘34名黑工及僱主　揭外傭被炒匿藏在港打工　日薪可達$500

入境處一連三日打擊非法勞工，合共拘捕34人，當中包括前外傭、逾期逗留的內地旅客，以及聘用非法勞工的僱主等，大部分黑工從事洗碗、清潔、廚房、雜工等工作，上班最長有接近一年，日薪約300至500元不等。被捕人士絕大多數是印尼籍前外傭，入境處發現他們來港工作未滿一年就被解僱，當中有人在外傭合約開始後兩個月就突然失蹤，並在港找尋匿藏窩點，繼而在港找工作。



入境處特遣隊副指揮官巫泉傑（右）交代案情。（翁鈺輝攝）

入境處搜查餐廳、酒樓等 拘24名黑工及2逾期逗留人士

入境處特遣隊副指揮官巫泉傑交代案情指，入境處非常關注非法勞工活動的問題，積極採取行動，打擊非法勞工，以保障本地勞工的就業機會。入境處留意到有被解僱或提前終止合約的外籍家庭傭工（俗稱「外傭）），在香港逾期逗留並從事非法工作。針對這個情況，入境處經調查及情報分析，最後成功鎖定多個目標地點，並於11月18日至20日一連三日在全港多區進行代號為「圍網」的大型反非法勞工行動。

行動中，入境處調查人員一共搜查了27個目標地點，包括餐廳、酒樓，以及一些食物製造工場，一共拘捕34人，包括24名懷疑非法勞工、2名逾期逗留人士，以及8名懷疑聘用非法勞工的僱主。

入境處拘捕多名黑工及僱主。（入境處提供）

黑工多從事洗碗、清潔 有人已任職近一年 日薪300至500元

被捕24名非法勞工，分別為1男23女，年齡介乎22至52歲，分別有13名逾期逗留的前外籍家庭傭工，10人持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），以及1名逾期逗留的內地訪客，他們大部分從事洗碗、清潔、廚房、雜工等工作，上班最長有接近一年，日薪約300至500元不等。至於被捕的2名逾期逗留人士，均為印尼籍女子，年齡介乎23至38歲。

外傭入職未滿一年被解僱 部分合約開始兩個月就失蹤

絕大部分被捕的非法勞工都是被解僱的前外傭，大多數是印尼籍。入境處調查發現這批外傭大部分來港工作未滿一年就被解僱，當中有些人更在外傭合約開始後兩個月就突然無故失蹤，繼而被僱主解約。

根據入境處調查所得，這些前外傭會先在港找尋一些匿藏窩點，繼而在港找工作，從事各種不同的非法工作。入境處會繼續積極跟進後續的調查工作，不排除有更多人因為涉案而被捕或檢控。

8公司、餐廳及酒樓的東主或負責人被捕

其餘8名涉嫌聘用非法勞工的人士，分別是7男1女，年齡介乎27至64歲，全部是香港居民。他們都是涉案公司或餐廳、酒樓的東主及相關負責人。

入境處提醒所有僱主，所有被解僱、提前終止合約或已經完約的外傭，是不可以在香港工作，否則會違反逗留條件。另外，政府在2021年修訂了《入境條例》，增加了對僱主聘用非法勞工的刑罰，最高刑罰由原來罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元及監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。

入境處呼籲所有僱主要提高警覺，主動查閱員工的身份證明文件，以確保員工是合法受僱。入境處重申，對於非法勞工是零容忍

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者受遣送離境令或遞解離境令規限的人，逾期逗留或被拒絕入境的人士，均不得接受有薪或無薪的僱傭工作、開辦或參與任何業務，違例者一經定罪，最高刑罰可被罰款5萬元及監禁3年，協助及教唆者同罪。

入境處會繼續從多方面積極打擊非法勞工，包括會加強巡查及網上巡邏，嚴厲執法並且會加強宣傳教育工作，以提高市民對守法意識。市民如果想舉報有關非法勞工的活動，可以使用入境處舉報非法勞工專線3861-5000或者透過傳真電郵，利用網上舉報違反入境條例罪行的表格，向入境處作出舉報。