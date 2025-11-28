宏福苑大火︱苦尋父母3日無果　女兒痛心求消息：我淨係想要答案

大埔宏福苑五級大火災已造成逾百人死亡，保安局局長鄧炳強今午（28日）表示，467個失蹤人口求助中部分有重覆，惟仍約有200人情況未明，包括89人未能辨認遺體。有失聯者的女兒今早10時受訪時表示，已在現場苦苦守候三日，年老父母仍生死未卜，她兩次認屍、到醫院查詢，均未有發現雙親，卻見新聞報道指住所所在的宏泰樓中層每個單位均已搜索完畢，「咁兩個老人家可以去咗邊？」她說明白消防員很努力，但建議他們搜索完每一層，可通知警方或相關部門，然後當局可「人性化處理」代為公布搜索進度，「我淨係想（要）呢個答案㗎咋，因為我唔知道我阿爸阿媽係咪仲喺入面呀！」



大埔宏福苑五級大火，現場滿目瘡痍。（黃學潤攝）

失聯老夫婦的女兒表示，父母已70多歲，其中母親行動不便，大火當日父母致電給她時已「嗌晒救命㗎喇，『死喇走唔到，好大煙』」，隨後便失去聯絡。她指父親無力帶同母親逃生，估計兩人躲在家中等候救援；另一個可能是父母因屋內太大煙而「衝咗出去」，父親「諗住救佢（母親）條命嘅話，佢要一齊走，我估佢如果撳到升降機，佢會撳升降機之後入𨋢」。

11月26日大埔宏福苑大火首日，火勢迅速蔓延多座樓宇，烈焰濃煙沖天。（羅日昇攝）

女兒指，政府一直沒有公布消防搜索死傷者進度，去到哪一層、已搜索哪個單位，亦不知救援人員有否搜索升降機。她聽到新聞報道指，消防已搜索完其住所所在樓層的每個單位，惟今早曾向警員查詢，警員卻稱該層「有啲單位係未爆（破門搜索）」。她受訪時反問：「下？咁新聞係講啲乜嘢嘢？」、「咁我阿媽阿爸去咗邊呀？」

宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（羅日昇攝）

她自大火發生當日至今，已在現場守候三日，「登記咗10萬次我爸爸爸媽媽嘅ID（身份證號碼）、地址、佢嘅嘅特徵，我登記咗10萬次㗎喇，咁登記完又點呢？個後續又點呢？點樣可以幫到我哋啲災民呢？」她亦曾到醫院查詢，更「發散晒所有朋友去搵」，甚至在昨日和今日的兩輪認屍當中嘗試尋找是否有父母的遺體，惟仍然找不到父母下落。

11月28日大埔宏福苑大火第三日，人員將一具遺體抬上黑箱車。（黃學潤攝）

該名女兒表示，明白大火第一、二日情況混亂，政府和救援人員需時工作及調適，亦理解消防員很努力救援、甚至有消防員殉職，「我完全明白，我都好克制自己」，亦很欣賞救援及其他支援人員不眠不休幫助災民。但她希望政府可以人性化處理，「咁多個部門、咁多資源嘅情況下，點解唔可以互通一個正常嘅溝通渠道，去做到呢樣嘢呢？」

她促請相關部門加強溝通，舉例安排一名控制員在大廈樓下，消防員若搜索完每一大廈每一層的單位，可通知控制員，再轉告警方等部門，之後向公眾公布。「我淨係想呢個答案㗎咋，因為我唔知道我阿爸阿媽係咪仲喺入面呀！」

宏福苑火警第三日，早上9時，單位沒有再見火舌，惟一幢幢黑麻麻的大廈令人不寒而慄。（翁鈺輝攝）

她又說知道很多家庭同樣找不到親屬，「我哋全部住喺宏福苑嗰啲邨民喺入面守望相助，等自己屋企人，咁我哋可以點做呢？」她稱雖然家園盡毀、失去所有財物，惟現在最需要的不是錢，而是要尋回家人，「我淨係想……生，當然好啦，但係死我想要返條屍，但𠵱家我搵唔到佢地呀，我可以點樣做呢？好無助。」

▼大埔宏福苑五級火▼



大埔宏福苑五級火，8座大廈位置及災情。（香港01製圖）