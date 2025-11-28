宏福苑大火災︱管理員逐戶拍門通知逃生　居民網民道謝：無名英雄

大埔宏福苑五級大火災，焚燒逾43小時後，終在今早（28日）大致救熄。除了感謝英勇救援的消防員和救護員外，亦有居民家屬分別在社交平台發帖，感謝至少兩幢樓的大廈管理員，在火災發生後「完全冇警鐘通知嘅情況下彰顯人性」，逐家逐戶拍門通知住戶逃生。有街坊明言「感謝管理員救命之恩」，網民讚揚這些管理員是「無名英雄」。



大埔宏福苑五級大火，現場滿目瘡痍。（黃學潤攝）

其中一名網民表示，宏福苑除是其住過30年的老家，最先起火的宏昌閣更是其父母現在的居所。他憶述，事發當日下午3時許，他從九龍趕返宏福苑現場，途中已收到陌生街坊來電，代其父母報平安。

大埔宏福苑五級火，11月26日蔓延多座樓宇及大量單位，濃煙沖天。（羅日昇攝）

該網民形容，父母能及時逃生，「全靠管理員係（喺）完全冇警鐘通知既（嘅）情況下，章（彰）顯人性咁上樓逐家逐戶拍門」。其父母居於宏昌閣4樓，接獲管理員通知、逃出家門時，「火舌已經從對面單位不斷湧出，若遲一兩分鐘，或高一兩層，後果不敢想像！」

他續說，遠望焚燒中的老家、面對完全不受控的火災，心中只希望各人能僥倖逃過這一關，「遠比失去既（嘅）財物，人無事最要緊」。他並感謝消防員、救護員、大廈管理員、向父母借出電話報平安的術坊李太，以及朋友和外地工作伙伴的慰問。

大埔宏福苑五級火，有居民家屬在社交平台發帖，感謝宏昌閣管理員在「完全冇警鐘通知嘅情況下」逐家逐戶拍門通知住戶逃生。（Threads）

另一網民則稱代街坊發帖，指當時「大部分住客過去因維修工程，大半年習慣把窗緊閉，很多人不知道正在火災」，但宏志閣的管理員敲門通知居民走火警，「感謝管理員救命之恩」。有其他網民在帖文留言，指其姨姨亦是得管理員敲門通知，始得悉屋苑起火，「感謝佢」。

大埔宏福苑五級火，有網民在社交平台代街坊發帖，感謝宏志閣管理員敲門通知住戶逃生。有其他人留言指親戚亦是得管理員通知始得悉發生火災，亦有人擔心管理員安危。（Threads）

兩個感謝管理員的帖文，分別獲得400多個和約1.6萬個讚好，並有不少網民留言，同樣是感謝管理員，「多謝個（嗰）位咁盡心既（嘅）看更管理員，佢咁既（嘅）行為救左（咗）唔少人一命，肯定減低左（咗）好多傷亡！」，亦有人形容這些管理員是「無名英雄」、「好人一生平安」，甚至有人呼籲政府向這些管理員發獎勵金；更有人擔心管理員的安危：「管理員安全嗎？」，有另一人回應：「希望吧」。

大埔宏福苑五級火，有網民感謝大廈管理員逐家逐戶拍門通知居民逃生，不少人留言祝福及感謝管理員。（Threads）

▼大埔宏福苑五級火▼



大埔宏福苑五級火，8座大廈位置及災情。（香港01製圖）