宏福苑大火災｜居民落淚感激各界幫忙　無奈接受樓價歸零

大埔宏福苑五級大火，住在宏新閣的居民余先生事發時，恰巧一家三口在外工作，或在火災前15分鐘前出門，避過一劫得以倖存。災後這數天一直忙著安置、補辨文件，添置衣物。



現時屋苑仍未解封，居民短期內無法入內。余先生預計將申請居住中轉屋，亦等待政府未來公布屋苑，不論拆卸重建或原址維修，都會接受，坦言現時見到棚架心中存陰影「驚驚地」。余落淚感激各界幫忙，不論是消防、義工或各政府部門。



居於宏新閣的余先生，講述連日安置情況。（梁偉權攝）

一家三口事發時外出倖存 得知鄰居亦安好

居於宏新閣的余先生指，他們一家三口居住上址7年，事發意外下午3時，他正在港島杏花邨一地盤工作，當時在WhatsApp上得知宏昌閣起火，及後個半小時後，再得知火勢蔓延其他座數「燒到嚟我哋嗰邊」，於是趕返家中，傍晚6時許到達屋苑時，「火已經好犀利」 ，其大廈「後面已經燒晒」。

幸好，余先生妻子當時同樣正在工作，而大學四年級的女兒，則在火警發生前的15分鐘，離開大廈出門，一家3口均避過一劫，今日亦打聽同層鄰居均平安，甚至一名獨居老人都逃出生天。現時，他估計其單位已被燒毀，「（完好）機會都好微，見到都熏黑」。

現時，一家三口暫住余先生外母家中，經打聽後亦得知有關屋苑，短時間內「幾個月都唔可以住人」，僅能等待解封後，入屋視察情況「執野」。余打算，暫住政府安排的中轉屋，再留意附近睇「有冇啱心水（租盤）」。

余先生感激各界幫忙，不禁留下男兒淚。（梁偉權攝）

坊間批評消防救火 居民抱打不平 無奈接受樓價歸零

大火至今第4天，余先生一家仍然忙著安置個人物品，補辦身份證明文件，申請領取資助金等雜務，他對連日來前往的義工、英勇救火的消防員，政府各部門包括入境處，表示感激。不論是親戚、朋友或同事，得知火災後都紛紛致電慰問。言談間，他更激動落淚。

他對於有外界聲音批評消防救火策略，他想為他們抱打不平，有人指「見佢哋幾條喉，（射水）好細咁樣」，質疑是否得燒殆才慢慢救，余指「人哋有人哋難處」，火場面積惡劣，「或者人哋入咗去射水，我哋唔知」，籲大眾體諒消防員，又嘆當時情況「俾裝備你入去你都唔敢啦」。

香港人置業耗盡積蓄，余先生亦不例外，7年前以400餘萬港元購入。被問道會否擔心按揭，以及樓價歸零。他無奈稱，「咁都冇計㗎，依家睇吓點樣安排，控制權都唔係我哋手上」，亦表示無論政府及後宣布拆卸重建或原址維修，都會接受。至於住於原址會否有心理陰影「依家都好難講」，現時離遠見到棚架「都驚驚地」。