宏福苑火｜宏昌閣夫婦困15小時　絕望告別家人幸脫險　睹鄰居伏屍

大埔宏福苑發生五級火，最先起火的宏昌閣災情嚴重，死傷枕藉。該廈21樓居民胡太，與丈夫被困住所15小時，向《香港01》記者憶述死裡逃生的驚險歷程，夫婦互相扶持，毛巾封門窗及掩口鼻待救援，但漫長的等待令二人失去希望，「打定輸數」向兩兒傳訊息告別。在屋苑外苦等消防的兩兒及兄弟姐妹，後來一度失去二人消息斷聯，猶如「墮進深淵」，兩兒子更落下男兒淚。



雖然夫婦最終幸獲消防登樓救人，保住一命，但步出家門後，卻迎來慘不忍睹的痛心場面，親睹遺體倒臥在𨋢門前，語帶哽咽：「雖然我脫險，都好悲傷，見到其他人家庭破裂晒，好多都係好多年老街坊」。



宏福苑大火，家住宏昌閣21樓的胡太與丈夫死裡逃生，眾親友前來醫院探望，眾人談起悲劇時難掩傷痛，語病哽咽。（鄧海興攝）

63歲胡太與72歲丈夫，與細仔同住宏昌閣21樓，長子則住在宏道閣。事發時，兩兒正上班，兩老則在家中。下午2時許，她在廚房煮菜，丈夫在客廳看球賽。她在廚房聽到「呯呯呯」疑似竹的爆裂聲，但沒響火警鐘，故不以為意。當丈夫衝入廚房告知窗外棚網起火，兩人打算離開單位，詎料一打開門，走廊已濃煙密佈，根本無法逃生。夫婦唯有退回家中，用濕毛巾封實所有門縫。

她慶幸單位窗戶發泡膠板上周已拆除去，火勢沒有燒入屋內。夫婦最先躲在廁所，拿著全濕的毛巾掩住口鼻，後來見廁所窗外有火光，又輾轉退至睡房及廚房。屋內熱力驚人，後來開始有煙竄入單位，二人驚慌失措，只能不斷在屋內來回尋找找較安全的位方暫避。其間，消防及救護不時會致電跟進，說會盡快來救兩人。他們從下午2點許發現起火，一直等到第二日凌晨約5時，才獲消防員救離大廈。

宏福苑大火，家住宏昌閣21樓的胡太與丈夫死裡逃生，向記者憶述事件，坦言自己有運氣，但想起眾多老街坊難逃一劫，難掩傷心。（鄧海興攝）

過程間，兩夫婦互相扶持，家人亦不斷透過WhatsApp了解他們情況，「其實最主要是靠彩數，如果有火入屋我哋都冇（命）㗎喇」，單位外面濃煙密布，根本無法逃生，火勢蔓延得很快，胡太坦言沒想過會燒到這麼嚴重，沒料到會被困十幾個小時，有一刻「打定輸數」，向兩個兒子告別。在大廈外苦候消息的兩兒看到訊息後，不禁落下男兒淚。

最後消防員到場，將夫婦帶離單位，一出門口仍很高溫，消防員用「黃金戰衣」蓋住擋熱。甫走到升降機大堂，便目睹一具遺體倒臥在升降機門前。眾人之後沿著樓梯離開，走了一兩層後，發現因消防不斷射水入內，梯間相對較涼，得以順利落樓，「大廈好似個廢墟，好心傷，好心痛」。

後來她得悉同層一名婆婆及一名女嬰不幸離世，十分痛心。劫後餘生，胡太感幸運，亦慶幸自己一家尚平安，但見到認識多年的老街坊家庭破裂，亦難掩悲傷，她希望為其他人打氣，「大家加油，失去親人嘅人盡量早日走出傷痛......真的很難一時三刻忘記傷痛，都係盡量......」。

宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火。（林振華攝/資料圖片）

家人煎熬等待至親 幸失而復得一家團聚

胡太入院時因吸入一氧化碳而氣促，檢查後身體幸無大礙；其丈夫則因腳屈曲兩日，暫時無法行走，被分流到博愛醫院治理。胡太家人今午到醫院探親。其侄仔猶記得當日他在家溫習考試，到傍晚5時休息，卻在電視看到大埔火災的消息，便由粉嶺趕往現場。姑媽被困火場15小時，他坦言等待的過程相當煎熬。

胡太的妹妹則指，在當日下午2時已透過手機獲悉情況，並轉發到家庭群組。她本以為數小時便可救熄，不料大火竟波及剩餘六廈，「到夜晚嗰時就發覺唔係棚架燒，係逐家逐戶燒，嗰時真係好驚。」考慮手機電量及體力問題，眾人決定集中讓弟弟打電話，久不久聯絡長姊。

惟到晚上9時，胡太在電話中交代遺言後失聯，眾人大驚；到翌日凌晨3時再接獲來電，本來鬆一口氣，卻發覺她聲線微弱，恐要「打定輸數」，「我哋真係好似跌咗入深淵，好唔開心」。等到清晨5時許，消防員透露接觸到胡太一家，眾人開心一瞬，卻見下層仍火光熊熊，又擔心起逃生有困難。妹妹形容當晚心情如坐過山車般，大起大落，直至6時06分，胡太一家終抵地面，眾人方可鬆一口氣，「嗰一刻，我心目中覺得咩都已經唔緊要，原來家人嘅平安係勝過所有錢財身外物。」

大埔宏福苑周三（27日）發生五級奪命火，大廈猶如一片廢墟。（梁鵬威攝/資料圖片）

倖存者痛失家園 冀政府正視成因完善制度

回想大廈剛維修時，胡太已曾投訴有工人在棚架吸煙，且工作馬虎，惟大維修屬少數服從多數，慨嘆當時不懂選擇，亦不知原來發泡膠板極具危險性。

宏福苑「天價維修」卻換來如斯田地，裝修公司及顧問公司明顯欠監管，她希望政府正視問題，完善整個制度，「我覺得唔係一句『我哋會調查』，到時又是譴責幾個人、抓幾個人坐監就了事。」

宏昌閣作為最先起火的大廈，大批居民被困，死傷慘重。作為第一手業主，一家在宏福苑已居住40多年，早與屋苑及大埔社區建立深厚感情。雖然眼見單位未被焚燒，但胡太自知難以重回窩居度日，「點整？點維修？前路茫茫......如果有機會真係想搬返大埔。」