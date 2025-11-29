宏福苑大火災｜廉署就貪污再拘3承建商負責人　3人早前已被警拘捕

大埔宏福苑周三（26日）五級沖天大火，造成多人傷亡。廉政公署就大維修工程可能涉及貪污，今日（29日）再拘捕3人，分別為宏福苑大維修工程承建商2董事及1工程顧問，年齡介乎52歲至68歲。3人日前已遭警方拘捕，昨晚獲釋後就廉署的貪污調查再次被拘捕。



連計昨日（28日）廉署拘捕8名人士，包括工程顧問公司負責人、項目經理、棚架工程分判商及中間人。至今累計11人落網。



探員早前抵達元朗庸園路121號蝦尾新村一村屋，其中一名承建商被捕負責人的處所進行搜屋。（黃學潤攝）

+ 6

警方早前相信工程公司負責人「嚴重疏忽」導致今次事故，於周四（27日）拘捕「宏業建築工程」3名男負責人涉嫌「誤殺」，據悉為兩名董事及1名工程顧問，其後於昨晚獲保釋。

而於昨日（28日），廉署到13個處所執行搜查令，包括搜查涉事工程顧問公司及棚架工程分判商的辦公室及被捕人的住所，檢獲相關工程文件及銀行紀錄。拘捕8名人士，當中7男1女，年齡介乎40歲至63歲。其中4人分別為宏福苑大維修工程顧問公司的兩名董事，以及兩名負責監督有關工程的項目經理；另外3人為棚架工程分判商，包括一對夫婦東主；餘下一人為中間人。

至今日，廉署的貪污調查再拘捕該3名「宏業建築工程」男負責人，有關調查仍在進行。

大埔宏福苑五級火，8座大廈位置及災情。（香港01製圖）