宏福苑火災｜封窗與外隔絕不知著火　七旬翁獲妻提醒逃過火劫

大埔宏福苑周三（26）發生五級大火，火勢由宏昌閣蔓延至其他6廈。為隔絕外牆施工的塵埃入屋及碎沙石擊窗，多個單位的窗戶被發泡膠遮蓋，邊框被膠紙封死，卻亦令家家戶戶與外界隔絕，在火災中身陷囹圄。居於宏建閣的75歲余翁幸接獲妻子來電提醒，及時逃生，「如果我太太唔打電話畀我，我可能係死者之一。」



住於宏建閣的75歲余翁，幸接獲妻子來電提醒，及時逃生。（鄧栢良攝）

余翁憶述，火災初時他仍在家中。因外牆工程，家中窗戶被發泡膠遮蓋再封上膠紙，徹底阻隔景觀及聲音，他直言完全不知屋外情形。幸其妻當日正乘的士歸家，獲司機告之宏福苑起火，便立即致電通知他逃生。余翁聞訊，再致電管理處卻未獲回音，頓覺不妥，便推開家中未被封死的窗戶，方知有大批消防車抵達。

下午3時12分，余翁順利落樓，眼見消防員到場令他稍感安心，而且火場與住所隔了兩幢距離，他本以為火勢很快得以受控，詎料火舌隨風一吹，蔓延致周遭各廈。余翁及時逃生，猶有餘悸，「如果我太太唔打電話畀我，我可能係死者之一。」

余翁與胞弟及愛妻同住於宏建閣逾40年，以往從未試過大維修。是次3.3億「天價維修」，其單位需分期支付17萬，他直言，大部分家庭根本不會手頭留十幾萬為維修，僅留1至2萬作周轉或日常生活之用，「好多人嘅棺材本都喺晒度」。他亦不解，為何裝修公司要8幢大廈同時裝修；各個業主選了最貴的方案，本應是最好的，卻淪落如斯下場。

對日後住宿問題，余翁感徬徨，他指就算政府提供過渡性房屋，亦因路途遙遠不便通勤；而酒店則有入住限期，故暫時會留宿於外母家中。

每覺醒來，傷亡數不斷攀升，親睹家園付之一炬，余翁為此感到悲哀，形容這場大火可列入史冊，全世界都應該汲取教訓。他亦指不想抨擊竹棚，但考慮火災及往昔工業意外頻生，希望重新檢討竹棚的使用。