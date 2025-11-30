宏福苑大火災｜DVIU天台梯間均發現遺體　內部熏黑無電礙搜救進度

大埔宏福苑五級大火災，罹難者人數由128人增至146人。災難遇害者辨認組（DVIU）人員進入宏福苑各幢大廈蒐證，今日（30日）中午傳出宏盛閣發現遺體的噩耗，至下午會見傳媒時公佈DVIU今日發現18具遺骸。DVIU主管警司鄭家俊稱昨日已完成宏仁閣、宏道閣的搜索，今日已經進入宏盛閣、宏建閣及宏泰閣等3棟大廈進行搜索工作。



鄭家俊續指，火災過後樓宇內部已經熏黑，單位內沒有電力照明；現場工作環境十分惡劣。即使在日間有陽光照射下，但由窗户進入的光線仍然不足，而不近窗户及或角落的位置，光線更為不足，大大影響搜救進度。因此，災難遇害者辨認組會全力推進在日間進行搜索。



經火災後樓宇內部熏黑，加上現場無電力及正常照明，令全屋漆黑，現場工作環境相當惡劣。人員主要利用頭燈及手提照明工具進行搜索，亦有使用內地關單位提供的緊急照明系統。（警方提供）

災難遇害者辨認組（DVIU）主管警司鄭家俊表示，目前每一棟經房屋署確認結構安全後，可以進入工作的樓宇，樓宇內每一個可以到達的地方，DVIU人員都會盡快進行及作出處理。鄭家俊續稱，昨日已經完成宏仁閣、宏道閣的搜索，今日人員已經進入宏盛閣、宏建閣及宏泰閣3棟大廈進行搜索工作。目前已經完成處理宏建閣及宏泰閣，即總共處理了4棟樓宇，宏盛閣的工作會繼續進行，稍後人員亦會進入宏新閣工作。

18具被發現遺骸的狀況，鄭家俊指由於經歷過大火焚燒，不便形容。遺體分別在樓宇房間、樓梯、走廊、天台發現。他又提到，DVIU隊員都受過專業訓練，在訓練中已接受知識去了解如何確認是否人類遺體，亦會向法醫索取意見。

經火災後樓宇內部熏黑，加上現場無電力及正常照明，令全屋漆黑，現場工作環境相當惡劣。（警方提供）

現場熏黑無電力及照明 入夜後工作環境相當惡劣

鄭家俊稱，經火災後很多樓宇及地方已被熏黑，加上現場無電力及正常照明，令全屋漆黑，現場工作環境相當惡劣，即使在日間有少許陽光，由窗口進入的光線亦不足夠，若不近窗口或屋內角落位置，光線更加不足，影響搜救進度。

另外，人員主要利用頭燈及手提照明工具進行搜索。雖然已使用內地關單位提供的緊急照明系統，大大便利了工作，情況會轉好，但入黑後整體環境更不理想，就算有強力照明系統，光線始終難以無死角覆蓋樓層每一個角落，加上樓宇有部分樓層燒得太厲害，有潛在危險，所以災難遇害者辨認組希望全力推進在日間進行搜索，盡可能利用日照時間進行最高效的行動。

經火災後樓宇內部熏黑，加上現場無電力及正常照明，令全屋漆黑，現場工作環境相當惡劣。人員主要利用頭燈及手提照明工具進行搜索，亦有使用內地關單位提供的緊急照明系統。（警方提供）

香港警隊是國際刑警的成員之一，災難遇害者辨認組（簡稱DVIU）是於1975年參考國際刑警組織災難遇害者辨認標準成立的。當發生重大災難事件或事故後有大量人員傷亡的情況下，DVIU會被動員進行遇害者的辨認工作。在災難現場，部分遇害者的身份往往難以確認，DVIU會盡力搜索能夠辨認或確認遇害者身份的任何物件或線索，讓遇害者家人可以盡早確認其身份，最終讓逝者安息。