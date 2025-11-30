宏福苑火災｜維修工人四死一失聯　有人救火不果叫人疏散被困火場

大埔宏福苑五級大火導致128人死亡，當中四人確認為屋苑大維修的工人，還有一人尚失聯。其中65歲的鋪紙皮石工人莫先生於宏泰閣外牆工作，目睹圍網起火後救火不果，爬到樓宇內呼籲住客及工人疏散，及後被困火場喪命。71歲二判管工賴先生得悉起火後同樣叫工友疏散，及到地面幫忙協助救火，豈料被雜物擊中後身亡。



建造業總工會昨日（30日）派人探望一眾遺屬，理事長周思傑指這批工友及家屬並不在災民名單，並沒有援助及關注，形容他們辛勤工作，卻無故因為火災而死亡。工聯職安健協會向每位遇難工友家庭發放了兩萬元應急慰問金，建造業總工會亦會協助工人與承辦商及勞工處協調，追討10月的欠薪。



69歲「三沙判頭」（即次次承辦商）陳先生於第五座宏泰閣10樓外牆工作，當日嘗試救火時喪命，遺下太太及四名女兒。（建造業總工會提供相片）

建造業總工會昨日（30日）派人探望一眾遺屬，包括65歲的鋪紙皮石工人莫先生的家人。（建造業總工會提供相片）

工人莫先生及陳先生叫人疏散時被困火場

宏福苑起火之初，65歲鋪紙皮石工人莫先生與另外四位工人，包括69歲「三沙判頭」（即次次承辦商）陳先生於第五座宏泰閣10樓外牆工作。期間莫先生發現有火舌亂舞，燒着其工作位置的圍網，嘗試救火但不果。莫先生趕忙爬回大廈內，着其他人疏散，豈料及後尋找逃生路徑時已被困火場。

據其他工人所指，陳先生一直嘗試救火，但火勢極大，他最終喪命。陳先生遺下太太及四名女兒，莫先生則遺下太太及三名子女。

四名遇難工人是在災情最嚴重的宏昌閣及宏泰閣工作。

陳先生女兒：廣福社區會堂看相才確認父親死訊

陳先生女兒表示得悉火警發生當日（26日），等待超過20小時仍沒有父親的消息，唯有一斷走訪多間醫院。直到第二天下午，他到廣福社區會堂，透過看相片認出爸爸的遺體。

我一直在醫院等，每隔一個多小時我就自己走過去問一次，都沒有爸爸的訊息。直到第二天，我是從其他人口中得悉了在廣福社區會堂有認屍程序，我才跟着走過去，問一下我可不可以進去，就是在這個情況下，我才可以認到自己的爸爸 宏福苑遇難工人陳先生女兒陳小姐

大埔宏福苑五級火翌日（11月27日），廣福邨社區中心開放予失聯者家屬，憑照片認失聯家人。（鄭子峰攝）

大批市民自發到廣福邨獻花哀悼。（林振華攝）

紙皮石掃口工人一死一失聯

陳先生聘請的46歲紙皮石掃口工人劉女士，當時同樣在宏泰閣約12、13樓工作，最後亦喪命，遺下一名兒子。

75歲紙皮石掃口工人藍女士當時與劉女士一起工作，大約位置在12或13樓左右， 情況大約與莫先生一樣。藍女士失聯多日，兒子知道有兩位女士昏迷，認為可能其母親沒有遇難，還抱有一絲希望。

71歲二判管工賴先生，遺下太太及兩名子女。（建造業總工會提供相片）

管工幫忙救火被雜物擊中亡

71歲二判管工賴先生，遺下太太及兩名子女。他在第六座宏昌閣工作，事發時在地盤寫字樓收到電話指起火，馬上視察及叫工友疏散。他隨即到地面幫忙協助救火，被雜物擊中後被發現死亡。

建造業總工會昨日（30日）派人探望一眾遺屬，賴先生的妻子情緒激動，表示丈夫「原本打算做埋呢單（工程）就退休」，但竟發生噩耗。

香港建造業總工會理事長周思傑表示會協助工人與承辦商及勞工處協調，追討10月的欠薪。（資料圖片／黃學潤攝）

建造業總工會：工人不在災民名單 未受援助及關注

建造業總工會理事長周思傑指這批工友及家屬並不在災民名單，並沒有得政府援助及關注。

他們辛勤工作，卻無故因為災難而死亡，家屬感覺徬徨無助，另外工人10月份的人工還未收到。 建造業總工會理事長周思傑

工聯職安健協會向每位遇難工友家庭發放了兩萬元應急慰問金，建造業總工會亦會協助工人與承辦商及勞工處協調，追討10月的欠薪。