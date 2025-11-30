宏福苑火災｜69歲判頭救火喪命　女兒看相認屍：痛心工人沒人可憐

大埔宏福苑五級大火導致128人死亡，當中四人確認為屋苑大維修的工人，還有一人尚失聯。其中69歲陳先生發現火警後嘗試救火，但火勢極大，最終喪命。火警發生後，他的女兒在醫院等候消息超過20小時，翌日到廣福社區會堂憑相片才確認父親死訊。



火災發生後，有居民批評工人屢次在竹棚上吸煙，罔顧安全。陳小姐問：「係唔係因為𠵱家社會嘅輿論，令到大家覺得建造業嘅人可能係唔值得可憐，或者係有歧視呢？」她表示已向當日的工作人員留下聯絡方式，但至今沒有社工或其他政府人員聯絡，亦無法申請政府及多個機構提供的應急款項。



69歲「三沙判頭」（即次次承辦商）陳先生於第五座宏泰閣10樓外牆工作，當日嘗試救火時喪命，遺下太太及四名女兒。（建造業總工會提供相片）

69歲「三沙判頭」（即次次承辦商）陳先生於第五座宏泰閣10樓外牆工作，上星期三（26日）發現大廈棚架起火時，陳先生一組至少6人，曾經嘗試救火，但不成功，最終陳先生葬身火場，遺下太太及四名女兒。

家屬醫院苦候無音訊 揭相簿確認死訊

其女兒陳小姐表示火警當日，等候了約20多個小時，但一直沒有父親的消息。她說：「當時我自己很心急…… 我一直在醫院等，每隔一個多小時我就自己走過去問一次，都沒有爸爸的訊息。」

到翌日政府於廣福社區會堂安排居民及家屬翻看相簿辨認死者，陳小姐便跟着一起到場，

就係喺呢個情況下，我先可以認到自己爸爸，然後佢話（工作人員）牽啲就會安排你去認屍，佢𠵱家應該送去殮房，一直話『唔發生都發生咗』。 陳小姐

大埔宏福苑五級火翌日（11月27日），廣福邨社區中心開放予失聯者家屬，憑照片認失聯家人。（資料圖片/鄭子峰攝）

11月27日，廣福邨社區會堂由下午3時開放至晚上10時，職員會提供兩至三張半身照供家屬辨認身份。現場氣氛哀傷，有家屬圍抱號啕大哭。（資料圖片/陳萃屏攝）

心痛工人沒人可憐 未有社工聯絡

現時政府及多個機構向受災居民提供援助金、住屋支援等，陳小姐認為所有項目均列明只有宏福苑居民才能申請。

其實屋苑裏面有好多唔同嘅人，好多工作嘅人，維修工人、清潔姐姐、保安員。大家都係人，但係點解政府會忽視佢哋？…… 係唔係因為𠵱家社會嘅輿論，令到大家覺得建造業嘅人可能係唔值得可憐，或者係有歧視呢？呢個係我真係好心痛嘅一件事。 陳小姐

她說在廣福社區會堂有向社會福利署留下聯絡電話，當時工作人員亦有詢問她的家庭狀況，得知她們並非居民，「但係去到今時今日，冇人去幫過我」。

大埔宏福苑五級大火導致128人死亡，79人受傷。（梁鵬威攝）

建造業總工會：工人不在災民名單 未受援助及關注

建造業總工會理事長周思傑指這批工友及家屬並不在災民名單，並沒有得政府援助及關注，形容他們辛勤工作，卻無故因為火災而死亡。工聯職安健協會向每位遇難工友家庭發放了兩萬元應急慰問金，建造業總工會亦會協助工人與承辦商及勞工處協調，追討10月的欠薪。