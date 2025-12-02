宏福苑火災．頭七｜續有市民到災場獻花　唯盼政府徹查真相全貌

今日（2日）是宏福苑火災死難者「頭七」，續有大批市民到廣福休憩處悼念。有宗教團體邀請喇嘛到場超渡死難者，團體負責人指得悉事件後一直也很不開心，希望透過些微念力幫助亡者。亦有家住將軍澳的市民專程到現場悼念，她不禁落淚：「想表達一啲心意，支持佢哋。希望生者可以好好生活落去，我哋會同佢哋一齊同行。」



今日是宏福苑火災死難者「頭七」，續有大批市民到廣福休憩處悼念。（夏家朗攝）

宏福苑在上周三（11月26日）起火至今已過了第七日，今日是死難者「頭七」。早上續有近200人於廣福休憩處獻花，有零星人士在地上擺放了食物及飲品供奉死難者。

港人落淚 恨不法之徒為利潤草菅人命

家住將軍澳的黃太專程到現場悼念，不禁落淚稱：「想表達一啲心意，支持佢哋。希望生者可以好好生活落去，我哋會同佢哋一齊同行。」她沒有親友住在宏福苑，但感受一樣深：「相信唔係淨係我，呢件係全港市民都會覺得悲痛嘅事。」第一次看到災後宏福苑，其感覺是悲憤，恨不法之徒為利潤草菅人命，亦希望政府徹查事件真相全貌 。

悲傷情緒籠罩宏福苑一帶。（夏家朗攝）

有宗教團體邀喇嘛到場超渡亡者

其後有「香港密宗寧瑪派白玉佛法中心」的善信到場，他們從西藏、不丹等地邀請了喇嘛到場超渡死難者。他們坐在一塊面對宏福苑的草地上念經近一小時，其後亦上前獻花。

儀式起初引來不少悼念人士圍觀，其後卻遭民安隊提示離開。（洪戩昊攝）

「香港密宗寧瑪派白玉佛法中心」負責人許小姐指得悉事件後一直也很不開心，希望透過自己的些微念力幫助亡者。（洪戩昊攝）

被問及為甚麼會到場誦經，中心負責人許小姐哽咽指得悉事件後一直也很不開心，希望透過自己的些微念力幫助亡者。在他們的宗教中，枉死的人會離不開這個地方，所以他們便邀請了喇嘛到場，讓祂們離開這個地方，找回家人。