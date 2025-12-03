宏福苑大火災｜管理公司：無參與承建商委任　業主本月起免管理費

大埔宏福苑五級火災至今造成逾百人死亡，焚毀7座大廈。管理公司置邦興業稱本月起所有業主暫毋須繳管理費，已繳費業主將獲退還；並發聲明指稱無參與委任承建商，亦不負責該大維修工程的日常監督。



大埔宏福苑五級火災至今造成至少156人死亡，焚毀7座大廈。管理公司置邦興業稱本月起所有業主暫毋須繳管理費，已繳費業主將獲退還；並發聲明指稱無參與委任承建商，亦不負責該大維修工程的日常監督，該等責任由委任的專業顧問及註冊承建商承擔。（梁鵬威攝）

宏福苑物業管理公司置邦興業有限公司前日（1日）發公告，指本月起所有業主暫毋須交管理費，另外昨日（2日）發聲明表示支持行政長官李家超決定成立由法官主持的獨立委員會，又稱將配合調查。聲明中亦指出，管理公司在維修招標中的參與屬行政性質，並無參與承建商的委任工作。

置邦興業在聲明中表示，作為物業管理公司為業主立案法團提供行政支援，包括安排由第三方供應商提供服務，而該等服務的評核、甄選及委任均由業主立案法團進行；公司同時負責屋苑的日常保安工作。

就宏福苑的大維修工程而言，置邦興業表示並無參與承建商的委任工作，亦不負責該大維修工程的日常監督；該等責任由委任的專業顧問及註冊承建商承擔。至於宏福苑大維修工程的招標乃按業主立案法團的程序，透過官方電子招標平台進行，「過程完全透明。」

聲明指，置邦興業在招標程序中的參與純屬行政性質，不涉及提出建議或參與決策過程。招標公告、工程範圍、開標紀錄及中標結果均供所有已登記的居民查閱。投標書由業主立案法團委任的專業顧問評估，最終的中標決定由業主立案法團批准。業主立案法團亦採用同樣的既定招標程序，委任持證註冊承建商進行公共地方消防設備的維修保養工作。

置邦興業表示現時的首要工作是繼續支援受影響人士，並確保當局獲得所需資訊。12月1日，置邦興業有限公司與宏福苑管理處發出聯合公告，指12月1日起所有業主暫無須繳付管理費，直至另行通知；如業主已繳付12月份的管理費，將會盡快安排退還。