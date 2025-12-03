宏福苑大火︱宏志閣居民陸續抵達　女兒攜篋替年邁父母取物件

大埔宏福苑火災導致逾百人傷亡，大批居民失去家園。警方安排開放未受大火波及的宏志閣，今日（3日）起一連兩日讓居民可返回單位取物品。早上9時許，大批居民乘坐旅遊巴陸續抵達宏志閣，其中何小姐帶同行李篋，協助年邁父母取回貴重物品、藥物及厚衣服等；亦有住戶心繫清理雪櫃的食物，或取走遊戲機以打發時間。



何小姐引述父母的走火警經過，指當時幸得管理員拍門通知走方能及時逃生。現時他們暫住由區議員安排的酒店，她慶幸：「我們已經好幸運，兩老都還健健康康」。

何小姐帶同行李篋，協助居住在宏志閣的年邁父母取回貴重物品、藥物和厚衣服等。（馬耀文攝）

何小姐說火警時有管理員上門拍門大喊「走火警！」並跑到其他樓層通知住戶。她的父母立即帶同「逃生三寶」跑落樓，兩老最初只見宏昌閣數個單位起火，原以為自己很快能回家，詎料該處火勢一發不可收拾，現時何小姐安排父母入住區議員提供的酒店暫住。

大埔宏福苑火，何小姐帶同行李篋，協助居住在宏志閣的年邁父母取回貴重物品。（梁鵬威攝）

另一位宏志閣的住戶孫先生，本身是獨居，今早返回取物品。他說：「主要檢查吓，攞下平時用開嘅，遊戲機囉，打發時間。」他暫時胞弟住所，打算入住中轉屋。「以為幾日搞掂，但原來都有好一段日子。唉...住又唔係，唔住又冇地方住，唯有見步行步。」說時一臉無奈。

孫先生無奈說：「住又唔係，唔住又冇地方住。」未知日後是否返回宏志閣。（黃學潤攝）

鍾女士協助八旬胞姐返回宏志閣收拾，說：「佢攞啲佢要攞嘅嘢，同埋清埋雪櫃嘅食物，壞咗嘅食物，清晒丟晒佢，唔好畀佢吽。」她認為當局安排每戶兩人上樓是可理解，「都攞唔到啲咩，攞最重要嘅，就算放一堆人上去，又攞到啲咩吖！你去嘅地方都係暫住，無理由搬晒成個竇，攞唔到咁多。」

鍾女士協助胞姐到宏志閣取回物件，並清理雪櫃的食物以防變壞。（黃學潤攝）

居於宏志閣28年的居民陳女士今早9時許已抵達，她提前準備了一張物資清單，提醒自己執拾衣物、銀行簿、貴重物品等。她在櫃枱登記後，由社工等人陪同下執拾物資，認為一個半小時的收拾時間充足、安排大致良好。

陳女士事發當日在內地，獲朋友告知家裏發生火警。今日是火警後首次回家，執拾物品、清理雪櫃後便離開。她憶述屋內沒有熏黑，惟望出窗外看見其他樓宇「燒得好犀利」，目前有一名朋友失聯，感到難過。

她目前會暫住富豪九龍酒店至本月12日，稍後將搬到啟德的中轉屋，惟未知可暫居到何時。問及會否考慮回遷宏福苑，她形容要「撇開啲陰影先住得」。

大批宏志閣居民返回單位取物品，有人帶同行李篋。（梁鵬威攝）

宏志閣居民陸續將物品帶走

+ 6

宏志閣居民回家取物件安排：

日期：12月3日及4日

時間：上午9時至晚上9時

人數：每戶最多2人

時限：最長1.5小時

陪同人員：公務員

登記位置：廣福邨廣義樓旁邊



警方昨日（2日）表示，已完成5座大廈搜索工作，另外兩棟宏昌閣及宏新閣分別完成四成及九成工作。警方續稱，明白居民心急，希望拿取重要或貴重的個人物品，政府安排這住戶一次性返去取回個人物品。

災難遇害者辨認組（DVIU）周五（3日）回到火場搜查