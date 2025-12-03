宏福苑大火災︱宏志閣居民忐忑　存陰影欲搬走　或念舊願留守

大埔宏福苑火災導致逾百人傷亡，大批居民失去家園。警方開放未受大火波及的宏志閣，今日（3日）起一連兩日讓居民可返回單位取物品，不少居民帶行李篋上樓，大多想取回證件及財物等。被問到日後是否願意重返單位居住，居民有不同顧慮，而且大多認同有陰影，有人直言心存鬱結，希望搬離此地；有人擔心大廈有安全問題，有人則指家人年紀大難適應新環境，如有鄰居陪伴「覺得可以接受」。



陳先生指，家人對重返宏志閣居住感掙扎，因會憶起火災情況；不過年紀大難適應新環境，如有鄰居陪伴的話，「覺得可以接受」。（黃學潤攝）

火災發生第八日（3日），上午9時許陳先生帶同行李篋陪年邁母親上樓，打算取回相簿、財物及證件等。他表示母親感到焦慮，「因為得個半鐘頭，佢唔知有幾多嘢可以攞得到。咁其實都開心可以上去攞，但希望可以有多幾次機會，會更好囉！」他續指，現時已成功申請過渡性房屋，「不過入面啲裝置，床各方面仲準備緊，然後先可以入去住」。社工亦已接觸他們，表示可提供一切協助，陳先生稱讚：「佢哋都好貼心。」

至於若解封宏志閣，會否返回單位居住，陳先生表示：「我屋企人想㗎，雖然佢掙扎，但最後佢都係覺得始終喺返自己屋企住係會好啲。」他坦言家人也會害怕：「始終會憶起好多嘢，但係適應一個新嘅環境，佢年紀又大呢，佢覺得去返自己度住，同埋隔離鄰居一齊嘅話，都可以接受。」最後他亦感謝當日消防員破門救出家中三隻貓。

71歲庾先生與妻子住在宏志閣40載，他帶同行李篋到單位取回隨身文件。（黃學潤攝）

宏志閣七旬居民：成間屋都想帶走！

71歲的庾先生與妻子住在宏志閣40載，今日他帶同行李篋到單位取回隨身文件、護照、結婚證書及首飾等重要物品。他坦言：「我成間屋都想帶走！但暫時都因為個環境，用得嘅嘢就帶走先。」

回到熟悉的家，看見災後境況，庾生直言感到「Upset（難過）」。他形容大門因消防爆破而損毀，但明白救人要緊，他也不介意。經檢查後，單位內有水電供應，幸其餘物品未被水淋濕。

火警發生後，庾生暫住朋友家，現正向政府申請中轉屋。至於日後去向，信奉基督教的庾生表示可以考慮，只是估計其他居民心情會受影響，以及大廈外牆維修中，仍有棚網及棚架等，擔心有安全問題；加上「宏業」及顧問公司現時情況，仍在考慮是否回到宏志閣居住。

庾生認為最初申請援助金等措施有些混亂，因屋苑居民年紀較大，到處申請資助挺辛苦，後來有「一戶一社工」，經社工協助便「上軌道」。他滿意今日安排，職員核實身份及登記資料後，社署便安排兩位職員陪同上樓收拾，1個半小時足夠他取回物品。

易先生住在中高層單位，希望搬離宏志閣：「盡量唔好….有陰影呀。」（馬耀文攝）

住在中高層單位的易先生，上樓檢視環境後取回證件離開。他指火警當日帶同飼養的貓咪逃生，人畜無恙，單位絲毫無損，可是對重返住處心情鬱結，不欲多談感受；而且亦希望搬離此地，說：「 唔知，真係唔知，單位係正常的，但盡量唔好….有陰影呀！左右隔鄰都燒黑晒，依家遮住睇唔到啫，一打開就睇到，話會拆棚架吖嘛！」他現時獲安排住新田區的中轉屋。

火災發生第八日 宏志閣居民上樓取物品

大批宏志閣居民返回單位取物品，有人帶同行李篋。（梁鵬威攝）

宏志閣居民陸續將物品帶走

+ 6

宏志閣居民回家取物件安排：

日期：12月3日及4日

時間：上午9時至晚上9時

人數：每戶最多2人

時限：最長1.5小時

陪同人員：公務員

登記位置：廣福邨廣義樓旁邊



警方昨日（2日）表示，已完成5座大廈搜索工作，另外兩棟宏昌閣及宏新閣分別完成四成及九成工作。警方續稱，明白居民心急，希望拿取重要或貴重的個人物品，政府安排這住戶一次性返去取回個人物品。

災難遇害者辨認組（DVIU）周五（3日）回到火場搜查