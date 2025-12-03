宏福苑大火｜宏志閣98歲婆婆偕女傭走火警　與愛犬芝娃娃樓下團聚

大埔宏福苑大火第八天，警方開放未受大火波及的宏志閣，今日（3日）起一連兩日讓居民返回單位拿走物品。98歲的王婆婆，火警期間在外籍女傭協助下走火警，大門打開，飼養的芝娃娃一度竄走失散，幸小狗在地下等候，隨即人狗團聚。王婆婆今日返回執拾，也將小狗Lily緊緊抱在懷中；她希望盡快處理妥當，可以搬返單位居住。



王婆婆由女傭陪同下返回宏志閣收拾，她坐在輪椅上，芝娃娃Lily則由毛毯包裹坐在她跟前，左顧右盼十分機靈。她說火警當日接到媳婦來電通知走火警，遂由工人推落樓逃生。由於大門打開，混亂間Lily亦自己走出單位，一度失散，其後在大廈地下發現牠，得以重逢。

王婆婆坦言走火警時十分慌亂，說：「驚囉！出嚟嘅時候心慌慌，個人成身軟晒，依家咪好的囉！」她現時暫住女兒家中，今日返來取回藥物等，據知社工亦替她清理雪櫃堆放的食物。至於日後打算，她只有一個希望：「搬返去自己屋企。」

王婆婆由女傭協助走火警，今日主僕倆返回單位執拾文件和藥物等。（馬耀文攝）