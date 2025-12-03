宏福苑大火︱全家14口平安團聚　居民感慨：成家人聚埋一齊最緊要

大埔宏福苑火災導致逾百人傷亡，大批居民失去家園。警方安排開放未受大火波及的宏志閣，今日（3日）起一連兩日讓居民可返回單位取物品。陸先生整個家族14人均住在宏福苑，分別住在宏志閣及宏泰閣。火災後陸先生每日都馬不停蹄，既要準備一家人住宿，又要申請援助金，疲憊不堪。不過，陸先生感慨全家族14人都安全無恙。他們現時租下一個村屋單位，指「成家人聚返埋一齊最緊要，大家心情都爭啲，聚返埋一齊感受下家庭溫暖」。



陸先生整個家族14人均住在宏福苑，分別住在宏志閣及宏泰閣，全部安全無恙。（黃學潤攝）

陸生一家6口，包括3名分別就讀中學及小學的子女，以及外傭一同住在宏志閣。今日他帶同手推車、行李篋及紅白藍膠袋，與妻子回到宏志閣單位，取回現金、首飾、枕頭、孩子上學用品一家人的衣物，希望盡快投入正常生活。由於事發時其子女身上僅穿校服，現時只能便服和校服交換穿，他苦笑說：「噚日我都著緊我個仔套校服。」

陸先生他憶述事發時僅得幼子在家，幸父母及胞兄毗鄰住在宏泰閣，消息迅速互通，能即時通知幼子逃生，「托賴成個家族14個人完好無缺」。現時他們租下一個村屋單位一同居住，指「平平地租住先，成家人聚返埋一齊最緊要，大家心情都爭啲，聚返埋一齊感受下家庭溫暖」。

陸先生與妻子帶同手推車、行李篋及紅白藍膠袋回到宏志閣單位取回物品。（黃學潤攝）

回想大維修投票時，陸生指法團和業主曾召開好幾個會議，陸家希望維修能盡快結束，遂跟隨大多數決定，他慨嘆：「殊不知畀咗18萬（元），忍受2年，又沙麈滾滾，又嘈音，又食煙，點知屋企都冇埋」。

至於將來會否回到宏志閣居住，陸生仍未有結論，表示有待政府及社署未來安排。不過他也坦言：「就算開放返，你叫我攞咁多嘢，我都唔打算再返去住，行出嚟都幾sad（難過），成個廢墟咁，好得人驚。」

對於政府災場後支援陸先生感到滿意，指援助金能快速到賬，及時幫補家庭。他亦感謝善心各界提供不同援助金，但因為申請資助地點多而繁複，令他們每日需要馬不停蹄到不同機構登記及取錢，形容「安排實在太亂」。同時因為每個機構僅能提供數千元，對他們而言幫助不大，不過陸先生理解災情太嚴重，認為「每一part （部分）都值得去汲取教訓」。

居民抵達宏志閣取回物品

大批宏志閣居民返回單位取物品，有人帶同行李篋。（梁鵬威攝）

宏志閣居民陸續將物品帶走

宏志閣居民回家取物件安排：

日期：12月3日及4日

時間：上午9時至晚上9時

人數：每戶最多2人

時限：最長1.5小時

陪同人員：公務員

登記位置：廣福邨廣義樓旁邊



警方昨日（2日）表示，已完成5座大廈搜索工作，另外兩棟宏昌閣及宏新閣分別完成四成及九成工作。警方續稱，明白居民心急，希望拿取重要或貴重的個人物品，政府安排這住戶一次性返去取回個人物品。

災難遇害者辨認組（DVIU）周三（3日）回到火場搜查