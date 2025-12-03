宏福苑大火災｜159人死最細1歲　各廈死亡人數一文看清

大埔宏福苑五級大火傷亡枕藉，今日（3日）是事發後第八日，警方表示，災難遇害者辨認組（DVIU）已完成受波及7座大廈內部的搜索，今日再發現3具遺體，截至今午2時，大火累計造成159人死亡，其中140具遺體已由家屬初步辨認，當中最年幼死者只有1歲；死者當中19具遺體或遺骸的身份仍有待確認。發現最多死者的是宏泰閣，達82人；其次為最先起火的宏昌閣，70人罹難；有起火的宏仁閣和宏建閣，以及沒受波及的宏志閣，均無人身亡。



警務處處長周一鳴交代大埔宏福苑大火災最新死傷人傷和調查進度。（鄭子峰攝）

警務處處長周一鳴指出，已初步辨認身份的140名死者，為49男91女，年齡介乎1至97歲，包括一名殉職消防員、事發時正在現場進行工程的3男2女工人，以及9名印尼籍和一名菲律賓籍外傭。

死者事發時身處位置分佈如下：

．宏昌閣（最先起火）：70人

．宏泰閣（第二座起火）：82人

．宏新閣：3人

．宏道閣：2人

．宏盛閣：1人

．餘下一人因起火後很快被抬離現場，故未能確認事發時身處什麼位置，警方估計可能是宏昌閣或宏泰閣

大埔宏福苑8座大廈當中，7座受五級大火波及。圖為截至12月3日的死者被發現位置分佈。（香港01製圖）

另外，周一鳴表示，除上述159具遺體或遺骸外，警方亦在現場不同單位發現懷疑人骨，惟仍要待法醫及政府化驗所人員進一步檢測，以確認骨頭是否屬於人或動物。人員亦會同時嘗試為骨頭驗DNA辨認身份，並聯絡曾報案指親友失蹤、且尚未能確認他們下落的人，安排比對DNA等，嘗試確認死者身份。因此，警方不排除總死亡人數仍會有調整。

警方持續在被火噬的大廈內搜索，現場滿目瘡痍。（警方圖片）

31人仍失聯

至於失聯者，警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢稱，傷亡調查組已到過不同庇護中心查詢，並根據宏福苑管理處資料嘗試聯絡相關人士，以及確認他們的出入境紀錄、流動通訊資料和支付紀錄，但至今仍有31人未能聯絡到。

警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢交代大埔宏福苑大火災最新死傷人傷。（鄭子峰攝）

外傭方面，有9名印尼籍和一名菲律賓籍外傭證實死亡，另有5人受傷。印尼駐港總領事館早前提交32宗懷疑失聯個案，其中16人確認安全；13人已轉工，已不在宏福苑工作，亦證實安全；餘下3宗個案只得零碎資料如英文名，警方已要求領事館提供更多資料以作確認。至於菲律賓駐港總領事館則曾提交94宗失聯個案，證實一人死亡、一人受傷，其餘92人均已證實安全。

另外，事件中有83人被送院，其中4人較早時已證實死亡。其餘79名傷者當中，42人已出院；仍留院的傷者有4人危殆，9人情況嚴重，餘下24人情況穩定。

大埔宏福苑五級火，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員12月3日繼續進入災場，尋找遇難者遺體。（梁鵬威攝）

▼大埔宏福苑大火災．現場▼



大埔宏福苑大火災第八日，有市民在現場附近放下鮮花悼念遇難者。（梁鵬威攝）